Was ist dran an den Bedenken gegen eine Corona-Impfung?

Corona-Impfung ja oder nein? Die Frage ist zu einer Grundsatzfrage geworden, die die Gesellschaft spaltet. Rund 14 Prozent der Bevölkerung lehnen einer Studie zufolge eine Impfung ab, stehen ihr zögerlich oder unsicher gegenüber. Was sind die Bedenken und sind sie berechtigt?

Der Mensch vertraut am meisten auf die eigenen Erfahrungen. Und so wird das eigene Umfeld oft zum Maßstab genommen für die Einschätzung der Gefahr. Wer niemanden kennt, der an Covid-19 erkrankt ist, ist weniger bereit, sich dagegen impfen zu lassen. Impfskeptiker berufen sich auf Fälle in ihrem Bekanntenkreis, bei denen nach Impfungen Beschwerden auftraten oder Geimpfte sogar gestorben sind. Impfbefürworter führen dagegen Todesfälle oder schwere Erkrankungen nach einer Corona-Infektion an. Aussagekräftig sind solche persönlichen Erfahrungen keinesfalls.

Die Gründe, warum jemand eine Corona-Impfung ablehnt, sind unterschiedlich. Allerdings vermischen sich oftmals politische und medizinische Argumente. In dem Gemeinschaftsprojekt Cosmo sind die Uni Erfurt und das Robert-Koch-Institut zusammen mit anderen wissenschaftlichen Institutionen den Gründen nachgegangen.

Tatsächlich wurden die Impfstoffe in Rekordzeit zugelassen! Allerdings wurden sie nicht komplett neu erfunden. Bei der Entwicklung konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Forschungsarbeiten zu anderen Coronaviren, z.B. dem SARS-Coronavirus von 2003 zurückgreifen. Außerdem basiert die neue mRNA-Technik auf früheren Arbeiten in der Krebsforschung. Die Impfstoffe mussten alle vorgeschriebenen Prüfungen durchlaufen. Sie durften aber parallel durchgeführt werden und Verwaltungsabläufe wurden verkürzt.

Ja, das ist richtig. Über Langzeitschäden durch die Impfungen kann die Medizin noch nichts sagen. Allerdings treten erfahrungsgemäß die meisten sogenannten "Impfschäden" schon kurze Zeit nach der Impfung auf. Seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember wurden mehr als 100 Millionen Impfdosen gespritzt und dem Paul-Ehrlich-Institut 15.122 Verdachtsfälle mit schwerwiegenden Reaktionen gemeldet. 1.450 der Betroffenen starben demnach in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung.

Im Vergleich dazu: Seit Ausbruch der Pandemie starben in Deutschland 93.959 Menschen nach einer Corona-Infektion (Stand 6.10.2021), allein in Rheinland-Pfalz werden mittlerweile mehr als 4.000 Tote gezählt. Und weil dieser Vergleich so oft herangezogen wird: Bei der außergewöhnlich starken Grippewelle 2017/18 sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts schätzungsweise 25.100 Menschen gestorben. Aber sowohl im Fall von Impfungen, als auch bei Corona-Infektionen bringt meist erst die Obduktion Gewissheit, was tatsächlich die Todesursache war. Für eine erste Risiko-Abschätzung sprechen allerdings die Zahlen für sich.

Und auch die Berichte über Long Covid, bei denen die Betroffenen noch Monate nach der Erkrankung an Erschöpfung, Atemnot und anderen Beschwerden leiden, häufen sich. Wie viele es tatsächlich sind, steht derzeit aber noch nicht verlässlich fest.

Das ist falsch. Impfstoffe dürfen erst zugelassen werden, wenn ihre Wirksamkeit von unabhängiger Stelle (Europäische Arzneimittelbehörde und Paul-Ehrlich-Institut) bestätigt ist und der Nutzen einer Impfung größer ist als das Risiko von Impfschäden. Wer beispielsweise mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft wurde, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent gegen Covid-19 geschützt.

Belegt wird das durch Studien, aber mittlerweile auch dadurch, dass unter den Covid-Patienten in Krankenhäusern die meisten ungeimpft sind. Wie lange der Impfschutz anhält, ist aber derzeit noch nicht bekannt. Eine geimpfte Person wird sich zwar seltener anstecken, aber möglich ist es schon. Seit Beginn der Impfkampagne gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 56.837 wahrscheinliche Impfdurchbrüche (Stand 30.9.2021). Das liegt zum einen daran, dass die Impfstoff eben nicht zu 100 Prozent schützen, zum anderen auch an der Delta-Variante des Virus, die deutlich ansteckender ist. Allerdings verläuft die Covid-Erkrankung dann meist mild oder völlig unbemerkt. Gleichwohl können Geimpfte andere anstecken, deshalb sollten besonders beim Zusammentreffen mit Ungeimpften Masken getragen und Abstand gehalten werden.

Obwohl Ungeimpfte viel gefährdeter sind an Covid-19 zu erkranken als Geimpfte, schätzen sie ihr Risiko einer Infektion und schweren Erkrankung niedriger ein. Auf einer Skala von 1 (extrem unwahrscheinlich) bis 7 (extrem wahrscheinlich) bewerten die Ungeimpften die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, mit 2,9. Geimpfte dagegen halten es trotz ihres Schutzes mit 3,2 für wahrscheinlicher (Stand 21.9.2021).

Dem subjektiven Empfinden, "unsterblich" zu sein, ist mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten kaum beizukommen. Ohne die persönliche Erfahrung scheint das Risiko weit weg, zumal es sich bei Corona ja um eine unsichtbare Gefahr handelt. Aber immerhin: Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland mehr als vier Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in Rheinland-Pfalz mehr als 180.000, und das trotz der strengen Hygienevorschriften. Hätte es diese nicht gegeben, wären es also noch deutlich mehr Infektionen und Todesfälle.

Für Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, spielen auch politische Gründe eine Rolle. Sie geben beispielsweise an, sie fühlten sich von der Bundesregierung zu etwas gedrängt, an dem sie selbst Zweifel haben. Seit Anfang April 2020 ist Befragungen des Cosmo-Projekts zufolge der Anteil derer, die wenig Vertrauen in die Bundesregierung haben, von 25 auf aktuell 53 Prozent gestiegen. Die Landesregierungen schneiden unwesentlich besser ab (Stand 10. September 2021). Am meisten Vertrauen haben die Menschen in Deutschland und Rheinland-Pfalz aber weiterhin in das Robert-Koch-Institut als Forschungseinrichtung und Hüterin der öffentlichen Gesundheit.

Und in der Tat gab es einige Regierungsentscheidungen, die sich im Laufe der Pandemie als nicht so hilfreich wie erhofft herausgestellt haben. Entscheidungen, die angesichts der Tatsache, dass es keine Erfahrungen im Umgang mit dem Coronavirus und einer Pandemie gab, vielleicht verständlich sind, aber die Betroffenen dennoch mit voller Härte trafen. Eine gesamte Gesellschaft schaut der Wissenschaft beim Forschen und der Regierung beim Ringen um Lösungen zu. Das hat es so noch nicht gegeben und löst noch immer Verunsicherung aus.