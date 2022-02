Was ist an Fastnacht 2022 in Rheinland-Pfalz erlaubt?

Welche Corona-Regeln gelten dieses Jahr an Fastnacht? Welche Veranstaltungen finden statt? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Mit wie vielen Menschen darf ich mich treffen?

Welche Regeln gelten in der Gastronomie?

Kann ich an Fastnacht feiern gehen?

Welche Veranstaltungen sind erlaubt?

Finden in RLP überhaupt Veranstaltungen statt?

Seit dem 18. Februar bestehen keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte - weder im privaten noch im öffentlichen Raum. Nicht-immunisierte Personen dürfen sich weiterhin nur mit Personen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands im öffentlichen Raum treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Für die Innenbereiche von Restaurants, Bars und Kneipen gilt noch bis zum 4. März die 2G-Plus-Regel. Das heißt, man muss einen gültigen Ausweis und einen Nachweis über die Grundimmunisierung oder einen entsprechenden Genesenennachweis vorzeigen können, sowie einen aktuellen negativen Test. Für Menschen mit einer Auffrischungsimpfung oder Menschen, die von der Quarantäne befreit sind, entfällt die Testpflicht.

In Außenbereichen sowie beim Abholen von Speisen und Getränken in der Innengastronomie gilt die 2G-Regelung. Hier müssen Besucherinnen und Besucher also einen entsprechenden Impf- oder Genesenennachweis zusätzlich zu ihrem Ausweis vorzeigen können.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf seit dem 15. Januar aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus-Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen bleiben in Rheinland-Pfalz geschlossen. Sie sollen am 4. März unter 2G-Plus-Regeln wieder öffnen.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind seit dem 18. Februar wieder mit bis zu 2.000 Teilnehmenden erlaubt. Bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent der Kapazitätsgrenze dürfen bis zu 4.000 Personen zusammenkommen. Um Zutritt zu einer Veranstaltung im Innenbereich zu bekommen, muss man einen 2G-Plus-Nachweis erbringen. Das bedeutet: Ausweis, Impf- oder Genesenenzertifikat sowie ein aktueller Test. Von der Testpflicht ausgenommen sind Menschen mit einer Auffrischungsimpfung oder Menschen, die von der Quarantäne befreit sind. Die Testpflicht kann auch entfallen, wenn durchgängig die Einhaltung der Maskenpflicht sichergestellt ist.

Auch im Freien liegt die Teilnehmergrenze bei 2.000 Teilnehmenden. Bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent der Platzkapazitäten liegt die Höchstgrenze bei 10.000 Personen. Hier gilt die 2G-Regelung, also Impf- oder Genesenennachweis plus Ausweis. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren können sich stattdessen freitesten. Es besteht Maskenpflicht, außerdem ist ein Hygienekonzept Pflicht.

Bei Veranstaltungen im Freien ohne feste Sitzplätze muss die übliche Besucherhöchstzahl mit der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde abgestimmt werden. Es gilt die 2G-Regelung, Minderjährige müssen sich jedoch nicht testen. Auch hier gilt die Maskenpflicht.

Für private Feiern, die in angemieteten oder zur Verfügung gestellten Räumen oder Flächen stattfinden, gelten die gleichen Regelungen.

In Mainz finden dieses Jahr keine Außenveranstaltungen am Fastnachtswochenende statt. Auch der Rosenmontagsumzug ist abgesagt. Darauf haben sich die Stadt Mainz und der Mainzer Carneval-Verein (MCV) in einer gemeinsamen Sitzung geeinigt.

"Ich kann alle Narren und Närrinnen nur einladen, die vielfältigen Online- und Streamingangebote der Vereine und Garden zu nutzen und so unser Brauchtum wenigstens ein bisschen zu leben", sagte Oberbürgermeister Ebling.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung am 20. Januar gab es eine Teilnehmerobergrenze von 1.000 Personen. "Mit nur 1.000 Personen - da kommt kein fastnachtliches Lebensgefühl auf und wird der Brauchtumsveranstaltung Fastnacht nicht gerecht. Außerdem wäre das wirtschaftlich nicht sinnvoll", erklärte MCV-Präsident Reinhard Urban.

In den Mainzer Kneipen soll es unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln möglich sein, zumindest ein bisschen zu feiern.

In Ludwigshafen fallen die meisten Veranstaltungen ebenfalls aus. So auch der große Fasnachtsumzug am Rosenmontag. Einige Vereine haben trotzdem kreative Ideen entwickelt, um etwas Fastnachts-Feeling zu verbreiten.

In Koblenz fallen auch in diesem Jahr die meisten Sitzungen, Umzüge und Kostümpartys aus. Auch hier gibt es oft kreative Alternativen.

In Trier gibt es nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr erstmals wieder eine Rosenmontagsparty. Wie die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, ATK, mitteilte, wird an Rosenmontag in der Arena Trier mit Livemusik gefeiert. Für die Party in der Arena gelte eine 2G-Plus-Regel. Neben dem Impf- bzw. Genesenennachweis benötigten die Besucherinnen und Besucher zusätzlich ein negatives Schnelltestergebnis einer offiziellen Teststation. Dies gelte auch für geboosterte Personen. Maximal 2.000 Leute dürfen laut ATK teilnehmen. Es gelte überall die Maskenpflicht, außer zum Essen und Trinken.

In Kaiserslautern gibt es zwar keine Fastnachtsumzüge wie üblich. Jedoch veranstaltet der Karnevalverein 1838 e.V. Kaiserslautern im Pavillon vom Klein Hof Fuchs vom 24. bis 26. Februar ein kleines Bühnenprogramm mit Sketchen und Livemusik.