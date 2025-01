per Mail teilen

"Wir sind das Volk" und "die da oben" interessieren sich nicht für die Belange der "einfachen Bürger". Mit dieser Erzählung wollen Politiker die eigenen Anhänger an sich binden und einer "abgehobenen Elite" unterstellen, sie habe die politische Bodenhaftung verloren. Welche Parteien sind populistisch? Was macht populistische Sprache aus? Christian Bongers erklärt es in diesem Kurzvideo.