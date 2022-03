Verbraucherberatung in RLP seit 60 Jahren - und was John F. Kennedy damit zu tun hat

per Mail teilen

Der Krieg in der Ukraine bringt viel Leid. Und er hat auch Konsequenzen für uns Verbraucher in Westeuropa. Verbunden mit vielen Fragen.

Strom, Gas, Öl, Getreide. Die Probleme und die Fragen, die der Krieg in der Ukraine bei uns in Rheinland-Pfalz aktuell aufwirft, sind vielfältig. Eine Anlaufstelle für Verbraucher rückt dabei in den Mittelpunkt - und heute zum Weltverbrauchertag besonders: Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mit ihren landesweit sechs Beratungsstellen und acht Stützpunkten sowie insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Über die Verbraucherzentrale RLP Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist eine anbieterunabhängige, überwiegend öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisation. Seit mehr als 60 Jahren informiert, berät und unterstützt sie Verbraucher:innen in Fragen des privaten Konsums und vertritt Verbraucherinteressen bei Politik, Unternehmen und Verbänden. Die Verbraucherzentrale hat 20 Mitgliedsverbände und rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorstand ist Ulrike von der Lühe. Arbeitsschwerpunkte sind Digitales und Verbraucherrecht, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, Energie und Bauen, Lebensmittel und Ernährung sowie Gesundheit und Pflege. Anlaufstellen für persönliche Beratung sind sechs Beratungsstellen und acht Stützpunkte in Rheinland-Pfalz. Ratsuchende können sich auch telefonisch oder per E-Mail beraten lassen. Unter www.verbraucherzentrale-rlp.de bietet die Verbraucherzentrale vielfältige Informationen und Musterbriefe. Sie meldet sich auch auf Facebook und Twitter zu Wort. Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz



Seit 60 Jahren steht die Zentrale den Verbrauchern im Land als Ansprechpartner zur Verfügung. Und damit seit jenem Jahr, als der damalige US-Präsident John F. Kennedy erstmals Grundrechte von Verbrauchern präsentierte.

15. März 1962: John F. Kennedy proklamiert Verbraucherrechte Heute vor 60 Jahren, am 15. März 1962, verkündete der damalige US-Präsident John F. Kennedy vor dem Kongress in Washington drei grundlegende Verbraucherrechte: das Recht, vor betrügerischer oder irreführender Werbung und Kennzeichnung geschützt zu werden,

das Recht, vor gefährlichen oder unwirksamen Medikamenten geschützt zu werden,

das Recht, aus einer Vielfalt von Produkten mit marktgerechten Preisen auszuwählen. Seit 1983 wird der 15. März jährlich als Weltverbrauchertag begangen - Ziel ist es, öffentlich auf Verbraucherthemen aufmerksam zu machen. Quelle: Wikipedia

Beratungskampagne 2022: "Pass auf Deine Mäuse auf"

Zum Weltverbrauchertag heute informieren die Verbraucherzentralen bundesweit gezielt zum Thema "Kostenfallen". Unter dem Motto "Pass auf Deine Mäuse auf" werden im Rahmen einer Aktionswoche bis Freitag unter anderem Web-Seminare angeboten. In Rheinland-Pfalz sind es allein 24 kostenfreie Vorträge. Die Vortragsthemen reichen von Fake-Shops über In-App-Käufe bis zu den Tücken von Vergleichsportalen.

Ulrike von der Lühe, Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sagt: "Die Verbraucherzentralen nutzen den diesjährigen Weltverbrauchertag, um öffentlichkeitswirksam auf Probleme im Konsumalltag aufmerksam zu machen und so Verbraucherinnen und Verbraucher vor Kostenfallen zu warnen. Obwohl in der Vergangenheit Gesetzesänderungen – wie zum Beispiel die Buttonlösung – in Kraft traten, werden diese von vielen Anbietern aber nicht umgesetzt. Den Betroffenen entsteht dann oftmals ein vermeidbarer finanzieller Schaden“. Ausführliche Informationen zur Aktionswoche, auch zu den Anmeldemöglichkeiten für die Online-Vorträge hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zusammengefasst.