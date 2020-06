Frühling, langes Wochenende - aber nicht alles, was die Rheinland-Pfälzer jetzt gerne machen würden, ist derzeit möglich. Wir sagen Ihnen, wie Sie trotz Corona eine gute Zeit haben können.

An Ostern war das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie fast bis auf den Nullpunkt heruntergefahren. Sogar auf die Kontakte zur engsten Verwandtschaft musste man damals weitestgehend verzichten. Noch immer gibt es einiges, was nicht möglich ist, aber die Lage hat sich erheblich entspannt. Doch bei allem, was jetzt erlaubt ist, gilt selbstverständlich: Abstand halten und Maske für die Einkehr nicht vergessen!

Wandern

Spazierengehen und Wandern waren zu jedem Zeitpunkt in der Krise möglich. Beim Aufenthalt im Freien sinkt das Infektionsrisiko, vor allem, wenn das Abstandsgebot befolgt wird. Weiter gilt auch hier allerdings, dass nur Angehörige des eigenen Hausstands und maximal eines weiteren dabei sein dürfen. Der komplette Tagesproviant muss dabei nun nicht mehr mitgeschleppt werden: Beispielsweise in einzelnen Pfälzerwaldhütten können sich Wanderer wieder versorgen.

Ausflüge

Zu Beginn der Pandemie wurden traditionell stark frequentierte Ausflugsziele abgesperrt oder zumindest die Parkmöglichkeiten dort stark eingeschränkt. Das könnten Kommunen immer noch tun, ist zuletzt aber nicht praktiziert worden. Allerdings sind absolute Touristenmagnete wie die Geierlay-Hängebrücke an einem langen Wochenende dennoch wohl nicht das beste Ziel der Wahl. Weiterhin geschlossen bleiben müssen Freizeitparks. Die scheiden also für die Feiertagsplanung weiterhin aus. Zoos und Tierparks sind hingegen geöffnet, Ausflugsschiffe verkehren wieder, außerdem dürfen seit Mittwoch Schwimmbäder wieder Besucher empfangen - überprüfen Sie aber vorher, ob das Bad Ihrer Wahl schon geöffnet hat. Denn nicht alle konnten die erst kürzlich veröffentlichten Vorgaben des Landes so schnell umsetzen - oder sie öffnen ohnehin nicht, weil das für sie angesichts der geltenden Bestimmungen nicht wirtschaftlich wäre.

Dauer 2:22 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Ab ins Schwimmbad - oder doch nicht? Ab ins Schwimmbad ab Mittwoch. Das ist erlaubt. Video herunterladen (5,7 MB | MP4)

Einkehr / Essen und Trinken

Gaststätten und Cafés haben seit Mitte Mai landesweit wieder geöffnet, seit Mittwoch theoretisch sogar bis 22:30 Uhr - der Einkehr steht also nichts im Wege. Teils ist es jedoch obligatorisch (und kann ohnehin nicht schaden), vorher zu reservieren, denn wegen der Abstandsregeln stehen weniger Plätze zur Verfügung. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Daten der Besucher erfasst und für einen Monat vorgehalten werden. Und das Tragen der Maske ist auch hier Pflicht, sie darf nur am Platz abgelegt werden. Auch an Theken dürfen jetzt wieder Speisen und Getränke ausgegeben werden - verzehrt werden darf dort aber weiter nichts.

Auswärts übernachten

Wer an Pfingsten einen Kurztrip plant, kann in Rheinland-Pfalz in Hotels und auf Campingplätzen übernachten. In Hotels machen sich die Corona-Hygieneregeln besonders in Gemeinschaftsräumen - zum Beispiel am Frühstücksbuffet - bemerkbar, wo sich die Gäste nicht selbst bedienen dürfen. Auf Campingplätzen gilt aktuell noch die Einschränkung, dass die öffentlichen Sanitäreinrichtungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden dürfen - deshalb ist die Voraussetzung für einen Besuch hier, dass die Camper über eigene sanitäre Anlagen verfügen müssen. Und spontan könnte es schwer werden, noch unterzukommen: Der Run auf die Plätze ist groß. Auf Wildcampen sollten Sie aber auch dann verzichten, wenn Sie auf dem Platz Ihrer Wahl nicht mehr unterkommen.

Dauer 1:32 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Wohnmobile beliebt Wegen Corona ist Urlaub momentan leider nicht überall möglich. Wohl dem, der einen Campingwagen besitzt. Diese Art des Reisens ist momentan beliebter denn je - auch in Rheinhessen. Video herunterladen (3,9 MB | MP4)

Campingplätze heiß begehrt: "Die Leute wollen raus"

Verreisen

Unzählige Urlaube mussten in den letzten Wochen storniert werden. Und es ist bei vielen Zielen noch nicht absehbar, ob bis zu den Sommerferien eine Einreise möglich sein wird. Doch es gibt schon jetzt Länder, deren Grenzen offen sind. Eine Übersicht:

Wo Touristen bald wieder einreisen dürfen

Veranstaltungen besuchen

Veranstaltungen sind weiter ein schwieriges Feld. Alles, was nicht im Freien stattfindet und über ein Publikum von 100 Menschen hinaus geht, ist momentan verboten - und für die meisten Veranstalter auch nicht machbar. Die Auflagen sind streng, alle Abstände müssen mit oder ohne Bestuhlung eingehalten und die Kontaktdaten erfasst werden. In ganz Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Wochen Autokinos aus dem Boden gestampft worden. Und das ist nicht nur für Filmfans interessant: Auch Comedy-Veranstaltungen und Konzerte finden mittlerweile hier statt. Eingeschränkt den Betrieb aufgenommen haben Theater mit einzelnen Vorstellungen für Kinder und Erwachsene. Auch normale Kinos dürfen seit Mitte der Woche unter Auflagen wieder öffnen.

Rheinland-Pfälzer Kultursommer startet mit angepasstem Programm

Private (Grill-)Partys

Für Feiern auf privatem Grund wie zum Beispiel eine Grillparty hat die Landesregierung bewusst keine Regeln erlassen - der Eingriff in die Privatsphäre wäre zu groß. Natürlich gilt dennoch: Mehr als die Angehörigen eines weiteren Hausstandes sollten dabei nicht zugegen sein. Ansonsten dürfte das Gesundheitsamt unter Mithilfe der Polizei auch auf Privatgrundstücken Ansammlungen untersagen und Bußgelder verhängen.