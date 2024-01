Warum können wir keinen Winter mehr?

Warnapps ploppten in ganz Rheinland-Pfalz am Dienstag oder Mittwoch auf und warnten vor Winterwetter, extremem Glatteis und sogar einer "Gefahr für Leib und Leben". Die Warnungen zeigten Wirkung: Innenstädte, wie zum Beispiel in Trier, waren leer - weniger Verkehr war auf den Straßen unterwegs. Auch Schulen setzten nach den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes den Präsenzunterricht aus. Nach dem Wintereinbruch am Mittwoch und Donnerstag sehen viele Menschen die Warnungen als gerechtfertigt an. Trotzdem stellen viele auch die Frage: Haben wir ein Leben im Winter verlernt?