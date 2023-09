Warum geht Birkenstock in NY an die Börse?

Birkenstock ist ein rheinland-pfälzisches Unternehmen – warum geht es nicht an die Frankfurter Börse, sondern nach New York?

Da gibt’s mehrere Gründe – man muss wissen: Die USA sind tatsächlich mit der größte Absatzmarkt für Birkenstock! Da gab's also schon in den 70ern eine Fangemeinde, das waren oft Hippies, die sind auch VW-Bullis gefahren – dieses deutsche Bodenständige kam einfach gut an. Auch später dann in der Promiwelt: Es gibt ja kaum eine Schauspielerin, kaum eine Influencerin, die nicht von irgendeinem Paparazzo mit Birkenstocks fotografiert worden ist, jetzt dann der Marketing-Scoop in Barbie – kurzum: Die USA gelten als Wachstumsmarkt – das ist also sicherlich ein Grund, warum man sich für die New Yorker Börse entschieden hat – der zweite: In den USA sind die Investoren risikofreudiger und machen bei einem vielversprechenden Börsengang mehr Geld locker.