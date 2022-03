Acht Beispiele, wie wichtig der Rhein für Rheinland-Pfalz ist

per Mail teilen

Wasser ist eines der kostbarsten Dinge der Welt. In Rheinland-Pfalz ist der Rhein eine wichtige Lebensader. Der Fluss versorgt die Menschen mit Trinkwasser, dient der Erholung und hilft Firmen bei der Produktion.

Duschen, Zähne putzen, Kaffee kochen und dann die Spülmaschine anmachen: Wasser ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch es ist gleichzeitig eines der kostbarsten Güter der Erde.

Wir stellen Ihnen acht Orte am Rhein vor, an denen der zehntlängste Fluss Europas eine wichtige Funktion für Menschen und Natur einnimmt.

Ob Landwirtschaft, Artenvielfalt, Erholung oder Grundversorgung: Genau an diesen Orten in Rheinland-Pfalz ist der Rhein eine wirkliche Lebensader und dient dem Erhalt von Leben. Acht Beispiele, was der Rhein für die Menschen in Rheinland-Pfalz bedeutet - klicken Sie sich durch!