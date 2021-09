per Mail teilen

Das Portal "lebensmittelwarnung.de" der Bundesländer warnt vor dem Verzehr von Geleebonbons "Yuki&Love OJuice Mango Jelly" und "Yuki&Love OJuice Litschi Jelly" des Unternehmens AsRopa Food GmbH aus Glinde in Schleswig-Holstein. Es bestehe Erstickungsgefahr wegen der Inhaltszusatzstoffe Carageen und Johannesbrotkernmehl in der Gelee-Süßware, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag. Betroffen seien mehrere Bundesländer, darunter auch Rheinland-Pfalz.