Wetterdienst warnt vor Starkregen in Rheinland-Pfalz

Das Sturmtief "Roxana" kann am Sonntag für ergiebige Regenfälle und starken Wind sorgen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Betroffen ist vor allem das nördliche Rheinland-Pfalz.

In der westlichen Eifel und dem Westerwald könnten am Sonntag innerhalb von 24 Stunden bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, warnte der DWD am Samstag. Dazu kommen Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern.

Ursache für den ungemütlichen Wettermix ist Sturmtief "Roxana", das am Sonntag von Island nach Skandinavien zieht. "Seine Ausläufer erreichen dabei zunächst den Norden Deutschlands, am Sonntag auch die Mitte und später den Süden des Landes", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Die Folge: Dauerregen in den Mittelgebirgen, stürmische Böen und ungemütliche Tageshöchsttemperaturen.