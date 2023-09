Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss! Es ist schon wieder 10 Uhr. Vier Stunden Newsticker liegen hinter uns. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut informiert für den Tag! Morgen zum Wochenausklang ist mein Kollege Christoph Heck für euch da, wenn ihr mögt. Los gehts auch dann wieder um 6 Uhr. Macht es gut! Tschüss.

9:50 Uhr Quiz-Auflösung: Spots humanoider "Kollege" Noch nicht serienreif wie Spot ist der humanoide Roboter des Herstellers Boston Dynamics. Anders als Spot läuft er auf zwei Beinen, was eine große Leistung in der Robotik ist. Den Gleichgewichtssinn künstlich zu simulieren ist nämlich eine große Herausforderung. Doch das war gar nicht die Frage, sondern welchen Namen Spots "Kollege" trägt: Atlas, wie der Titan aus der griechischen Mythologie, der das Himmelsgewölbe stützt. Was Atlas so drauf hat, zeigt zum Beispiel dieses Video:

9:05 Uhr Verletzte und Schaden bei Schulbusunfall gestern Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind gestern auf der B42 in der Nähe von Eltville sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der Fahrer des Kleinbusses in Richtung Rüdesheim unterwegs. Dabei übersah er offenbar ein Pannenfahrzeug, das am Fahrbahnrand stand. Trotz Vollbremsung prallte er mit dem Schulbus gegen den Wagen und wurde dabei schwer verletzt. Alle sechs Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 25.000 Euro. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September um 6:30 Uhr

8:38 Uhr Mutter und Sohn angefahren Ein siebenjähriger Junge und seine Mutter sind gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Bad Kreuznach verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden in der Bosenheimer Straße zu Fuß unterwegs, als sie von einer Autofahrerin, die gerade abbiegen wollte, übersehen wurden. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer, seine Mutter leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September 2023 um 8:30 Uhr

8:25 Uhr 👨‍🦽 Mann mit Krankenfahrstuhl auf der Autobahn unterwegs Ein Mann ist gestern bei Mainz mit einem Krankenfahrstuhl über die Autobahn gefahren. Wie die Polizei jetzt mitteilt, fuhr der 84-Jährige über die Schiersteiner Brücke in Richtung Bingen. Er konnte erst zum Anhalten gebracht werden, nachdem Einsatzkräfte die Fahrbahn vor ihm blockiert hatten. Polizisten geleiteten den offenbar alters- und krankheitsbedingt verwirrten Mann bei Mombach dann von der Autobahn runter. Dort wurde er von Angehörigen abgeholt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September um 7:30 Uhr

8:05 Uhr Bei Nachbarschaftsstreit verletzte Frau ist tot Die bei einem Nachbarschaftsstreit vor zwei Wochen in Trier-Feyen schwer verletzte Frau ist tot. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist die Frau bereits am Montag gestorben. Die 57-Jährige hatte sich laut Polizei bei ihrem 25 Jahre alten Nachbarn über Lärm beschwert. Dabei soll sie ein Messer bei sich gehabt haben. Als der Streit eskalierte, soll der Nachbar sie mit einer Eisenstange angegriffen haben. Sie stürzte eine Treppe hinunter und blieb schwer verletzt liegen. Ob die damaligen Verletzungen Grund für ihren Tod am Montag sind, soll jetzt eine Obduktion klären. Diese hat die Staatsanwaltschaft angeordnet. Der tatverdächtige Nachbar sitzt in Untersuchungshaft. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September 2023 um 6:30 Uhr

7:58 Uhr 📱 Schockanrufe: Polizei nimmt Verdächtige fest Kriminelle, die Menschen mit sogenannten Schockanrufen terrorisieren: Oft entkommen sie der Polizei. Anders diesmal in Koblenz. Die Beamten dort nahmen jetzt zwei Verdächtige fest: Sie sollen gezielt ältere Menschen mit sogenannten Schockanrufen unter Druck gesetzt haben. Dabei sollen sie sich als Polizeibeamte ausgegeben und behauptet haben, dass das Kind der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursachte habe. Deshalb sei es festgenommen worden und könne nur gegen die Zahlung einer Kaution wieder freigelassen werden. Koblenz Falsche Polizisten am Telefon Schockanrufe in Koblenz: Zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen Sie sollen gezielt ältere Menschen mit sogenannten Schockanrufen unter Druck gesetzt haben: Die Kriminalpolizei Koblenz hat jetzt zwei Verdächtige festgenommen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:48 Uhr Grund für Streckensperrung: Mensch von Zug erfasst Nach einem Bahnunfall war gestern Nachmittag und am Abend die Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt für mehrere Stunden gesperrt. Jetzt teilten die Behörden den Grund mit: Demnach erfasste ein Zug im Bereich Rheingönheim eine Person. Bei der Vollbremsung wurden zwei Zugpassagiere leicht verletzt. Wegen der folgenden Gleissperrung wurde die Regionalbahn evakuiert. Etwa 300 Reisende wurden mit Bussen weitertransportiert. Auf der Strecke kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September 2023 um 6:30 Uhr

7:45 Uhr Der 21. September im Rückblick... 2022: Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine ordnet Russland die Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte an. Um Personalprobleme an der Front zu lösen, sollen 300.000 Reservisten mobilisiert werden. 1983: Die amerikanische Kommunikationsbehörde FCC erteilt Motorola die Zulassung für das erste kommerzielle Mobiltelefon der Welt. Das Handy "DynaTAC 8000X" wiegt knapp 800 Gramm und ist 33 Zentimeter lang. 1943: Auf der griechischen Insel Kefalonia beginnt die deutsche Wehrmacht mit der Hinrichtung von mehreren Tausend italienischen Soldaten. Das Massaker von Kefalonia gilt als eines der größten Kriegsverbrechen der Wehrmacht in Südeuropa 1848: Der badische Revolutionär Gustav Struve proklamiert in Lörrach die "Deutsche Republik". Anschließend wirbt er Freischärler an, um mit ihnen in die Landeshauptstadt Karlsruhe zu marschieren. Der Aufstand wird von badischen Truppen niedergeschlagen. 1793: In Heiligendamm nimmt ein Badehaus mit Seewasser den Betrieb auf. Damit entsteht an der Mecklenburger Ostseeküste das erste deutsche Seebad.

7:38 Uhr 🤒 Überdurchschnittlich viele Krankmeldungen in der Westpfalz In der Westpfalz haben sich im vergangenen Jahr deutlich mehr Arbeitnehmer krank gemeldet als im Landesschnitt. Das geht aus einer Erhebung der Krankenkasse Barmer hervor. Besonders viele Krankmeldungen gab es demnach in Zweibrücken - und zwar wegen Erkältungskrankheiten. Aber auch andere Städte und Kreise in der Westpfalz hatten laut der Krankenkasse eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Krankmeldungen, wie etwa Pirmasens oder der Kreis Kusel. Dort seien Arbeitnehmer häufig psychisch erkrankt. Zweibrücken Auch andernorts fallen Angestellte häufiger aus Beschäftigte aus Zweibrücken landesweit am häufigsten krank Menschen aus Zweibrücken waren 2022 im Schnitt am häufigsten krank. Auch andernorts in der Westpfalz gab es laut Barmer Krankenkasse überdurchschnittlich viele Kranke. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September 2023 um 6:30 Uhr

7:22 Uhr Nach Edenkoben: Mehr Meldungen über Kinderansprecher Nach der Entführung und dem Missbrauch eines Schulmädchens in Edenkoben gehen bei der Polizei in der Pfalz vermehrt Meldungen über Kinderansprecher ein. In Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim soll ein Mann einem Kind Süßigkeiten angeboten haben, damit es mit ihm mitgeht. Wie sich später herausgestellt hat, war es nur der Vater einer Freundin des Kindes und die Situation harmlos. Ähnliche Meldungen kamen dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zufolge aus Lustadt und Schwegenheim, beide im Kreis Germersheim. In Landau-Mörzheim soll am Dienstag ein älterer Mann aus einem Auto heraus zwei Kinder angesprochen haben, auch hier habe man bislang keinen Hinweis, dass die Situation in irgendeiner Weise gefährlich war, so ein Sprecher. Die Polizei geht davon aus, dass die Leute nach dem Kindesmissbrauchsfall in Edenkoben besonders aufmerksam sind. Jedem Hinweis werde nachgegangen. Das wirklich eine Straftat vorliege, sei aber extrem selten. Ludwigshafen Edenkoben und die Folgen? Fremde sprechen Kinder an: Viele Meldungen in der Pfalz Die Polizei erhält momentan viele Hinweise über Kinderansprecher. Jeder Hinweis wird ernstgenommen, nach der Entführung in Edenkoben will man aber auch keine Ängste schüren. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September um 6:30 Uhr

7:20 Uhr Motorradfahrer bei Müschenbach schwer verletzt Bei Müschenbach im Westerwald ist gestern Abend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er mit einer Gruppe auf der Bundesstraße 414 unterwegs. Im Bereich einer Fahrbahnverengung stürzte er und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September 2023 um 6:30 Uhr

7:19 Uhr Fahrradfahrer prallt gegen Hauswand Auch ein Fahrradfahrer hat sich gestern bei einem Unfall schwer verletzt - und zwar in Höhr-Grenzhausen im Westerwald. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und prallte gegen eine Hauswand. Dadurch wurde er am Kopf verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 21. September um 6:30 Uhr

7:01 Uhr 🤖 Quiz: Von Hunde- und humanoiden Robotern Wie versprochen, hier etwas zum "quizzen": Spot heißt der kleine hundeähnliche Roboter, der die DB Cargo in Mainz unterstützt. Beim Hersteller des Roboters, Boston Dynamics, gibt es auch einen aufrecht gehenden, humanoiden Roboter. Wie heißt Spots "menschlicher" Kollege? Atlas Herkules Sisyphos richtige Antwort: Atlas

irrelevant: Herkules

irrelevant: Sisyphos Die gegebene Antwort ist

6:52 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Washington Es ist ein Treffen mit Präsident Joe Biden und Mitgliedern des Kongresses geplant, um die anhaltende Unterstützung der USA für die Ukraine zu bekräftigen. Zuvor wollte Selenskyj eine Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York halten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fällt sein Urteil zur Umsetzung der Habitatrichtlinie in Deutschland. Die EU-Kommission hatte geklagt, weil Deutschland gegen seine Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt verstoßen habe. Die Bundesrepublik hätte eine Reihe von Gebieten als besondere Schutzgebiete ausweisen und Erhaltungsmaßnahmen festlegen müssen. Der Bundestag beschäftigt sich mit vielen Gesetzesvorhaben der Bundesregierung. In erster Lesung berät das Parlament über Gesetzespläne der Koalition für einen Online-Atlas zu Leistungen und Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland. Das "Transparenzverzeichnis" soll im April 2024 starten und als interaktives Portal verständlich über das jeweilige Angebot an bundesweit 1.700 Klinikstandorten informieren.

6:43 Uhr 🚗 Wie sieht es auf den Straßen im Land aus? Wo es läuft, und wo es klemmt an diesem Donnerstagmorgen - das könnt ihr hier nachlesen: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:24 Uhr Bahn testet Roboterhund Wie ihr gestern vielleicht mitbekommen habt, testet die Deutsche Bahn gerade einen Roboter-Hund - der gelbe Kerl heißt "Spot". In dem bundesweit ersten Pilotprojekt soll der hundeähnliche Laufroboter bestimmte Arbeiten übernehmen. Roboterhund "Spot" ist mit jeder Menge Technik ausgestattet SWR Stefan Schmelzer "Spot" kann etwa nachschauen, welche Güterwagons wo stehen und ob die Wagonreihung stimmt. Mit hochentwickelten Kameras und Sensoren soll er außerdem unter Zügen nachschauen, ob etwas repariert werden muss. Später habe ich zum Thema Roboter auch noch ein Quiz für euch, also etwa zum Rätseln gibt es auch noch heute. 🙂 Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RLP am 20. September 2023 um 19:30 Uhr

6:09 Uhr 🐑 Tierischer Sch(l)afgast bei der Polizei Getreu dem Motto: "Kein Ticker ohne Tiergeschichte!", will ich euch diese nicht vorenthalten. Die Story spielt zwar eigentlich gestern, hat es aber zeitlich nicht in den Ticker geschafft. In der Nacht zum Mittwoch hatte die Polizei Betzdorf eine ziemlich ungewöhnlichen Schlafgast. Autofahrer hatten ein Schaf auf einer Straße gemeldet. Die Beamten nahmen das Tier kurzerhand mit zur Wache. Und den Rest könnt ihr euch auf Instagram anschauen:

6:05 Uhr 👨‍💻 Glasfaserausbau: Vereinbarung unterzeichnet In Rheinland-Pfalz soll bis zum Jahr 2030 jeder Haushalt und Betrieb einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet haben. Eine entsprechende Vereinbarung haben Vertreter von Landesregierung, Kommunen und Unternehmen unterzeichnet. Darin verpflichten sich die Unternehmen, den Glasfaser-Ausbau schnell voranzubringen. In Regionen, wo sich das wirtschaftlich nicht lohnt, weil dort zu wenig Leute wohnen, teilen sich Bund, Land und Kommunen die Kosten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte, dass dies nur in absoluten Ausnahmefällen und nach gründlicher Prüfung der Fall sein könne. Darüber berichtete SWR1/3/4 am 20. September um 23:00 Uhr

6:04 Uhr ⚽️ Pech für Union Berlin in der Champions-League, Bayern gewinnt Gestern war großer Fußball-Abend. Habt ihr auch geschaut? Für alle, die es verpasst haben sollten: Das erste Spiel in der Fußball-Champions-League hat Union Berlin gestern Abend bestritten. Gegner war ausgerechnet Real Madrid. Die Köpenicker hielten sich wacker gegen die spielstarken Königlichen. Bis in die Nachspielzeit sah es nach einem Punktgewinn aus, dann kam Real doch noch zum einzigen Tor des Abends und gewann mit 1:0. Bayern München ist auch ohne seinen gelb-rot-gesperrten Coach Thomas Tuchel erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen Manchester United war die Leistung am Abend allerdings durchwachsen. 4:3 haben die Bayern ManU letztendlich geschlagen. Champions League, 1. Spieltag FC Arsenal fertigt Eindhoven ab, Galatasaray schrammt an Fehlstart vorbei Der FC Arsenal ist seiner Favoritenrolle gegen die PSV Eindhoven zum Auftakt in die Champions League gerecht geworden. Galatasaray Istanbul hat einen Fehlstart gerade noch abgewen…

6:03 Uhr 🍃 Das Wetter: Es wird herbstlicher! Langsam wird es herbstlicher in Rheinland-Pfalz. Bereits am Donnerstagvormittag ziehen ein paar Wolken auf. Am Nachmittag dann bringt eine Kaltfront Schauer und Gewitter - teils auch mit Sturmböen. Mit 19 bis 26 Grad ist es zuvor noch mal relativ mild. Auch am Freitag gibt es noch Regen. Erst am Samstag zieht der Regen ab, der Sonntag wird dann trocken. Video herunterladen (25,1 MB | MP4)