Am Donnerstag hat der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung stattgefunden. Auch in Rheinland-Pfalz wurde der Probealarm ausgelöst - aber nicht überall oder verspätet.

Der Alarm durch Sirenen hat nach Angaben der für den Katastrophenschutz zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier zwar grundsätzlich funktioniert. Allerdings haben zahlreiche Kommunen im Land keine Sirenen mehr oder veraltete Systeme, weshalb dort kein Alarm zu hören war, wie ein Sprecher dem SWR sagte. Die Warnmeldungen der Apps Katwarn und Nina seien vielerorts nur mit Verzögerung angekommen.

In Ludwigshafen meldete die Stadt, dass alle 34 Sirenen planmäßig aufgeheult hätten, darunter auch die sechs Sirenenanlagen entlang der BASF. In Landau funktionierte die Sirene dagegen nicht.

Im nördlichen Rheinland-Pfalz funktionierte der Probealarm nur zum Teil. Während zum Beispiel in Koblenz nach Angaben der Feuerwehr die Sirene pünktlich ertönte, blieb es an anderen Orten wie etwa im Westerwald laut Behörden überwiegend ruhig. Das lag den Angaben zufolge daran, dass viele Systeme noch nicht an das bundesweite, digitale Netz angeschlossen sind. Aber auch die Warn-Apps für die Smartphones blieben lange stumm.

Teils gar keine Meldung auf den Warn-Apps

Nach SWR-Informationen haben Nutzer der Warn-Apps zum Teil auch gar keine Meldung erhalten. Das für die Warn-Apps zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn teilte mit, es sei geplant gewesen, dass das Bundesamt die Warn-Apps zentral auslöse. Doch zeitgleich seien auch regional eine Vielzahl von Warnmeldungen ausgelöst worden. Deshalb sei die Warnmeldung verspätet zugestellt worden.

Auch Innenminister mit Verspätung gewarnt

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) zeigte sich von Verlauf und Ergebnis des Warntages "ziemlich enttäuscht". Er erwarte, dass unter Federführung des BBK die Erkenntnisse aufgegriffen und die Defizite abgestellt werden. Dabei könne er die Unterstützung von Seiten des Landes zusagen. Der Minister selbst wurde erst um 11:57 Uhr über die Warn-App gewarnt, wie ein Sprecher mitteilte.

Auch das Bundesinnenministerium bezeichnete den Probealarm als "fehlgeschlagen". Grund dafür sei ein technisches Problem. "Die Vorgänge werden jetzt umfassend aufgearbeitet", kündigte das Ministerium in Berlin an.

Geplant war, dass die Sirenen bundesweit um 11 Uhr eine Minute lang einen auf- und abschwellenden Heulton senden. Bund, Länder und Kommunen sollten nicht nur Sirenen und Lautsprecherdurchsagen vor Ort nutzen, sondern alle verfügbaren Kommunikationskanäle: beispielsweise das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betriebene Modulare Warnsystem (MoWaS), verschiedene Handy Warn-Apps wie etwa Katwarn oder NINA sowie das Radio.

Was tun, wenn ein Alarm losgeht?

Wenn der Alarm ertönt, sollen die Menschen sofort Türen und Fenster schließen und sich möglichst nicht draußen aufhalten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Mainz. Sie sollen das Radio einschalten, um auf Durchsagen zu achten. Die Nachbarn sollen verständigt sowie Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Auch die Warn-Apps geben Verhaltenstipps.

"Die Corona-Pandemie führt uns aktuell immer wieder vor Augen, wie wichtig die schnelle und verlässliche Information aller Bürgerinnen und Bürger ist", sagte Innenminister Lewentz im Vorfeld. Nur wer rechtzeitig von einer Gefahr wisse, könne sich in Notlagen besser schützen.

Der Warntag soll ab 2020 jeden zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden und dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Zugleich sollen die vorhandenen technischen Systeme getestet werden, um herauszufinden, wie sie noch weiterentwickelt werden können.

Grund für einen echten Alarm können Brände, Unwetter, Hochwasser, Bombenentschärfungen, Schadstoffaustritte und andere Gefahren sein.