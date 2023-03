1.000 Teilnehmer bei Gewerkschaftsdemo in Mainz

per Mail teilen

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind weiterhin zäh. Darum hat die Gewerkschaft ver.di am Dienstag auch in Rheinland-Pfalz die Angestellten zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Allein in Mainz versammelten sich rund 1.000 Teilnehmer bei einer großen Demonstration, um ihrem Ärger Luft zu machen.