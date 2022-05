Warnstreiks bei der Telekom

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Telekom in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen - unter anderem in Koblenz, Kaiserslautern, Mainz, Ludwigshafen und Trier. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen, die kommende Woche weitergehen sollen. "Das von den Arbeitgebern in der zweiten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot ist völlig unzureichend“, sagte ver.di-Verhandlungsführer Frank Sauerland. Ver.di fordert für die Telekom-Beschäftigten bundesweit unter anderem sechs Prozent mehr Geld. Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 55.000 Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden werden am 10./11. Mai fortgesetzt.