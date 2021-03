In der Nacht zum Dienstag hat die IG Metall mit ersten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Im Laufe des Tages sollen weitere Aktionen folgen. Betroffen sind auch mehrere Firmen in Rheinland-Pfalz.

Kurz nach Mitternacht, unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht, legten Beschäftigte in zahlreichen Firmen die Arbeit kurzfristig nieder, darunter auch bei Continental in Rheinböllen und Rasselstein in Andernach.

Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, sagte in Andernach, die Arbeitgeber hätten in den letzten Wochen nichts unversucht gelassen, um die Pandemie für ihre Interessen zu missbrauchen. "Während die Arbeitgeber in der Pandemie mit Milliarden an Steuergeldern unterstützt werden, behaupten sie, dass es an die Beschäftigten nichts zu verteilen gibt." Das werde die IG Metall nicht hinnehmen.

Arbeitsniederlegungen sind heute auch bei Opel und Adient in Kaiserslautern sowie Aleris in Koblenz geplant. Bereits am Montag hatte sich die Gewerkschaft mit Aktionen in zahlreichen Betrieben auch im Bezirk Mitte für ihre Warnstreiks warmgelaufen. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall-und Elektroindustrie.

Auto-Corso in Neuwied

Am Montag hatte es in Neuwied einen Auto-Corso gegeben. Die Polizei teilte mit, daran hätten sich rund 120 Fahrzeuge beteiligt. Bereits am Vormittag hatte es unter anderem in Koblenz, Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) und Cochem an der Mosel Proteste gegeben.

IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft fordert für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für Betriebe, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.