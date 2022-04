Klinikärzte streiken in RLP

Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund ruft heute bundesweit zum Warnstreik bei den Klinik-Ärzten auf. Auch in Rheinland-Pfalz beteiligen sich landesweit kommunale Krankenhäuser an dem Ausstand. Planbare Operationen verschiebe man deswegen, hieß es. Notdienste seien aber überall gewährleistet. Der Marburger Bund fordert für die rund 55.000 Ärzte eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr. Außerdem soll es eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat geben. Die Arbeitgeber boten 3,3 Prozent mehr Lohn in zwei Stufen an.