Warnstreiks im ÖPNV für Freitag angekündigt

Nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di für den kommenden Freitag zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. Gestreikt wird in sechs Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Laut ver-di betrifft das in Baden-Württemberg die städtischen Nahverkehre in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden. In Rheinland-Pfalz ist der Ausstand in den kommunal betriebenen Nahverkehren in Bad Kreuznach, Bingen, Kaiserslautern, Mainz, Pirmasens und Trier angekündigt. Nach Gewerkschaftsangaben werden insgesamt beinahe 70 kommunale Verkehrsbetriebe mit etwa 53.000 Beschäftigten bestreikt. Der Warnstreik soll weitestgehend ganztags andauern. Bestreikt werden bereits morgen bundesweit Stadtwerke, Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebe sowie Müllverbrennungsanlagen. Direkte Auswirkungen seien für die Bürgerinnen und Bürger nicht zu erwarten, teilte Verdi mit. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die bundesweit über 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen war am Dienstag ohne merkliche Annäherung zu Ende gegangen. Die Verhandlungen werden vom 14. bis 16. März in Potsdam fortgesetzt.