Die Gewerkschaft Verdi ruft im Streit um einen neuen Tarifvertrag im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz zu ersten Warnstreiks auf. Betroffen sind Standorte in Koblenz und Nieder-Olm.

Beschäftigte von Ikea und Amazon in Koblenz und von Kaiser Tengelmann in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) sollen heute die Arbeit niederlegen. Verdi teilte mit, wegen der Corona-Pandemie werde es aber nur kurze Aktionen vor den Betrieben geben. Anschließend sollten die Beschäftigten nach Hause gehen.

Mit diesen ersten Warnstreiks will die Gewerkschaft ihre Forderung unter anderem nach viereinhalb Prozent mehr Geld und 45 Euro zusätzlich pro Monat unterstreichen. Das soll für zwölf Monate gelten. Für Unternehmen, die schwer von der Corona-Krise getroffen sind, will Verdi Sonderlösungen verhandeln.

Beschäftigte sollen für Leistung während der Pandemie belohnt werden

Die Verkäuferinnen und Verkäufer hätten mehr Geld verdient, als Respekt und Wertschätzung dafür, dass sie in der Krise tagtäglich im Einsatz seien, heißt es von der Gewerkschaft. "Diese Beschäftigten sind es, die in der Pandemie tagtäglich den 'Laden am Laufen halten' und für die Kundinnen und Kunden da waren und sind. Verkäuferinnen und Verkäufer können sich nicht ins Homeoffice zurückziehen", so Monika Di Silvestre, Landesfachbereichsleiterin für den Handel.

Die erste Verhandlungsrunde im Mai war ohne Ergebnis zu Ende gegangen, die Arbeitgeber hatten kein Angebot vorgelegt. Ende Juni soll es weitere Gespräche geben. Im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz arbeiten nach Gewerkschaftsangaben etwa 100.000 Menschen.