Bundesweit ruft die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks im Gesundheitsweisen auf - auch in Rheinland-Pfalz. Gestreikt wird am Dienstag in den Kliniken in Worms und Ludwigshafen; dem Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden und dem Krankenhaus in Pirmasens. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent.