Im Tarifstreit der Metallindustrie werden sich die Warnstreiks in dieser Woche voraussichtlich ausweiten. Die IG Metall kündigte für den Bezirk Mitte ihre dritte Warnstreikwoche ab Montag an. Demnach ruft die Gewerkschaft Beschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen zu weiteren befristeten Arbeitsniederlegungen auf. Die Tarifparteien des mit rund 3,8 Millionen Beschäftigten größten deutschen Industriezweigs haben sich in mehreren Verhandlungsrunden bisher nicht angenähert. Die IG Metall fordert unter anderem eine Erhöhung des Gehaltsvolumens von vier Prozent. Die Arbeitgeber verlangen dagegen wegen der Corona-Pandemie auch für 2021 eine Nullrunde und den Abbau von Tarifstandards.