Warnstreiks der Bahn in RP

Bei der Bahn geht heute nichts mehr. Grund ist der Warnstreik der Bahn-Gewerkschaft EVG. Seit dem frühen Morgen fahren auch in ganz Rheinland-Pfalz keine Züge mehr.

Neben den Fern- und Regionalzügen fallen auch die S-Bahnen aus, in manchen Regionen auch die von der DB Regio betriebenen Busse, etwa rund um Trier. Kein einziger Zug sei in Rheinland-Pfalz auf dem Gleis, sagte ein Sprecher der EVG dem SWR. Mehr als 60 Stellwerke würden bestreikt. Deshalb könnten auch Züge anderer Verkehrsanbieter wie z.B. vlexx nicht fahren. Die Bahn-Gewerkschaft EVG hat in Rheinland-Pfalz ungefähr 5.000 Mitglieder zum Ausstand aufgerufen - noch bis elf Uhr. Danach soll der Regionalverkehr wieder anlaufen. Der Fernverkehr soll laut Bahn ab 13 Uhr wieder hochgefahren werden. Es könne aber den ganzen Tag über noch zu Behinderungen kommen.