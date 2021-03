Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. In Rheinland-Pfalz sind hunderte Metaller in Warnstreiks getreten. Zu Coronazeiten freilich anders als sonst: mit Sicherheitsabstand und Absperrband, wie beispielsweise in Andernach bei Rasselstein. Die Forderungen bleiben aber gleich.

