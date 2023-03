Verständnis für Warnstreik in Kaiserslautern

In der Nacht hat auch in Rheinland-Pfalz der Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und EVG begonnen. Seit Mitternacht sind Bahnverkehr, Flugverbindungen und Schiffsverkehr fast lahmgelegt. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern. Mit den Aktionen wollen die Gewerkschaften in ihren jeweiligen Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In Kaiserslautern zeigen die Menschen dafür am Morgen größtenteils Verständnis.