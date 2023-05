Warnstreiks im Einzelhandel in RLP - Geduld der Kunden gefragt

Wer am Freitag einkaufen war, brauchte mitunter etwas mehr Geduld als sonst. Einige Beschäftigten im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz waren im Warnstreik.

Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di - und zwar in den Filialen von Galeria, IKEA, H&M, Kaufland, Hornbach und Primark.

Ersten Schätzungen nach beteiligten sich zwischen 150 und 200 Menschen an dem Warnstreik, teilte ver.di-Koordinatorin Monika Di Silvestre mit. Die Läden hätten zwar geöffnet gehabt, dennoch seien Auswirkungen spürbar gewesen. Viele Kassen seien unbesetzt gewesen, in Kleidungsgeschäften werde keine neue Ware aufgebügelt.

Die Gewerkschaft will damit ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung untermauern, bevor die Verhandlungen kommenden Dienstag fortgesetzt werden. Konkret fordert ver.di eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Die Arbeitgeber bieten bislang eine Erhöhung um fünf Prozent an, allerdings gestreckt über zwei Jahre.

Ver.di: Beschäftigte sind "stinksauer"

Den Beschäftigten im Einzelhandel geht dieses Angebot nicht weit genug. Sie seien "stinksauer" wegen "diesem unverschämten Angebot", so Di Silvestre. Was die Beschäftigten jetzt brauchen, seien "nachhaltige tabellenwirksame Entgelterhöhungen, damit sie die täglichen Kosten bezahlen können und später bei Renteneintritt nicht von Altersarmut betroffen sind."

Bereits Mitte Mai Warnstreiks in RLP

Bereits am 17. Mai hatte es in Rheinland-Pfalz Warnstreiks im Einzelhandel gegeben, allerdings waren die Auswirkungen vor allem in der Pfalz eher gering. Laut Gewerkschaft waren in ganz Rheinland-Pfalz insgesamt etwa 150.000 Beschäftigte vom Warnstreik betroffen. Auch damals waren bereits unter anderem IKEA und Kaufland bestreikt worden.

Die Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz sollen am Dienstag weitergehen. Der Handel gilt als der größte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.