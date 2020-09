Rund 150 Mitarbeiter der Post haben am Freitag in Rheinland-Pfalz gestreikt. Betroffen waren laut der Gewerkschaft Verdi Standorte in Koblenz sowie Göllheim und Rockenhausen (beide im Donnersbergkreis) und außerdem in Alzey und Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen. Auch am Samstag soll der Warnstreik fortgesetzt werden, die Gewerkschaft rechnet mit ähnlich vielen Beteiligten. Sie fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten der Post eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde ist Anfang nächster Woche geplant.