In Kreimbach-Kaulbach im Kreis Kusel ist ein Zug liegen geblieben. Weil am dortigen Bahnübergang über die Bundesstraße die Schranken unten sind, geht auch auf der Straße nichts mehr. Die Polizei empfiehlt, Kreimbach-Kaulbach großräumig zu umfahren.

Auf Autofahrer in Trier kommen Verkehrsbehinderungen zu: Die älteste Brücke Deutschlands - die Römerbrücke an der Mosel - muss saniert werden. Eine angebaute Stahlkonstruktion aus den 60er Jahren weist Schäden auf: An mehreren Stützpfeilern sind große Betonstücke abgeplatzt. Einsturzgefahr besteht nach Angaben des Trierer Baudezernenten Thilo Becker zwar nicht. Aber es müsse schnell gehandelt werden, damit die Schäden sich nicht vergrößern. Ab Mitte kommender Woche soll die Baustelle eingerichtet werden.

Vor dem Mainzer Landgericht steht ab heute eine Frau, die versucht haben soll, eine Jugendhilfe-Einrichtung im Kreis Mainz-Bingen in Brand zu setzen. In der Wohngruppe war ihr Sohn untergebracht, für den sie das Sorgerecht entzogen bekommen hatte. Die 40-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge versucht, ihren Sohn aus der Wohngruppe abzuholen. Das hatte eine Betreuerin verhindert. Daraufhin soll die Angeklagte eine mit Benzin gefüllte Flasche geöffnet, den Inhalt im Eingang verschüttet und ihn angezündet haben. Zwei Betreuerinnen und fünf Kinder seien durch ein Fenster im Erdgeschoss geflohen. Zu einem größeren Brand kam es nicht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte massive psychische Probleme hat. Vor Gericht geht es auch um die Frage, ob die Frau so gefährlich ist, dass sie in einer geschlossenen Klinik untergebracht werden muss.

Da war vermutlich ein erheblicher Testosteron-Überschuss im Spiel: Kurz nach Mitternacht ist ein 22 Jahre alter Autofahrer mit 100 Sachen durch den kleinen Ort Katzweiler im Kreis Kaiserslautern gebrettert. Kurz darauf wurde er von der Polizei gestoppt. Die Beamten hatten den jungen Mann in seinem Ford Mustang schon vorher ins Visier genommen: Bereits auf der Autobahn und später auf einer Bundesstraße war er nach Angaben der Polizei deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Dem Fahrer blühen nun ein Bußgeld in Höhe 2.000 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Na gut, sind wir mal ehrlich: Alles Friede, Freude, Eierkuchen ist bei der Mainzer Fastnacht auch nicht. Sonst wären nicht so viele Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Das Innenministerium hat angekündigt, dass mehr als 5.000 Polizeikräfte über die Fastnachtstage in Rheinland-Pfalz im Einsatz sind. Zwar lägen keine Erkenntnisse oder Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltungen vor - doch aus der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland und Europa ergebe sich eine erhöhte, abstrakte Gefährdung, so das Ministerium.

Na gut, höre ich die Statistiker unter euch sagen, in Köln kommen ja auch viel mehr Menschen an den närrischen Tagen zusammen als in Mainz, insofern kann man die Zahlen ja gar nicht vergleichen! Da gefällt mir die Erklärung der Mainzer Polizei aber viel besser: Dass es an Fastnacht so friedlich zugehe, hänge mit dem besonderen Klima in Mainz zusammen. Das Lebensgefühl und das Miteinander in Mainz seien nicht vergleichbar mit anderen Städten, so ein Polizeisprecher. Recht hat er!

Ätsch, liebe Kölner! Mag ja sein, dass ihr euren Karneval besser findet als unsere Mainzer Fastnacht - aber in Sachen Sicherheit haben WIR die (Papp-)Nase vorn! Beleg: In Köln sind letztes Jahr zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch fast 3.000 Strafanzeigen eingegangen, darunter mehr als 500 Körperverletzungen und 80 Sexualdelikte. In Mainz waren es in dieser Zeit nicht einmal 200 Anzeigen.

Wer kennt dieses Phänomen nicht: Da will man einen vermeintlich oberflächlichen Schaden reparieren - und stellt dabei fest, dass der Schaden eigentlich viel größer ist als gedacht. Besonders häufig, so mein Eindruck, passiert dies auf Baustellen. So jetzt auch bei den laufenden Arbeiten an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen. Dort hat sich herausgestellt, dass einige tragende Balken an den Rändern der bestehenden Brücke kaputt sind. Damit wird die Hochstraße Süd nicht wie geplant Anfang nächsten Jahres für den Verkehr freigegeben, sondern vermutlich erst im Frühjahr - falls nicht weitere böse Überraschungen auftreten.

Kritik an Darstellung der Bundestagswahl-Ergebnisse

Einige von euch haben in E-Mails an uns und in Social-Media-Kommentaren kritisiert, dass wir in unserem Ergebnisportal zur Bundestagswahl bei kleineren Orten nur die Urnenstimmen angeben - und nicht auch die Briefwahlstimmen. Das liegt an einer Besonderheit in Rheinland-Pfalz: Dort werden Briefwahlstimmen gebündelt in der Verbandsgemeinde ausgezählt und nicht in den jeweilen Ortsgemeinden, die zu einer Verbandsgemeinde gehören.

Klar ist, dass damit letztlich kein vollständiges Bild erzeugt werden kann, wie genau in einer kleineren Gemeinde gewählt worden ist. Das hat jetzt auch der Verbandsbürgermeister von Nastätten, Jens Güllering (CDU), in einem Brief an den Landeswahlleiter und die Bundeswahlleiterin kritisiert und eine Änderung der Regelung in Rheinland-Pfalz gefordert.