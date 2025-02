Rheinland-Pfalz gilt ja bekanntlich als Land der Reben (und Rüben, aber die lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen). Mehr als 60 Prozent der deutschen Rebfläche liegt in Rheinland-Pfalz. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal testen, wie es um euer Weinwissen bestellt ist.

6:15 Uhr

Wegen Streik: DHL-Pakete könnten in RLP später kommen

Wer heute ein Paket von DHL erwartet, könnte enttäuscht werden. Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post bundesweit erneut zu Warnstreiks aufgerufen. In Rheinland-Pfalz sollten in der vergangenen Nacht die Mitarbeiter in den Paketzentren in Neuwied, Saulheim und Speyer ihre Arbeit niederlegen. So könnten sich die Lieferungen um ein bis zwei Tage verzögern. Falls ihr also heute Geburtstag habt und kein einziges Paket bekommt, liegt es nicht daran, dass Oma und Opa euch vergessen haben!