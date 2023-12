Schulen, Ämter und Kliniken in Rheinland-Pfalz sollen am Montag bestreikt werden. Der DGB hat die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder zu einem Protesttag aufgerufen.

Vor dem bundesweiten Warnstreiktag am 4. Dezember hat der Deutsche Gewerkschaftsbund der Arbeitgeberseite Blockade vorgeworfen. Es gebe immer noch kein Angebot, das sei inakzeptabel, sagte die DGB-Vorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Susanne Wingertszahn. "In Zeiten großen Fachkräftebedarfs muss der öffentliche Dienst im Wettbewerb um gut qualifizierte Fachkräfte wieder konkurrenzfähiger werden," so Wingertszahn. Ein Warnstreik am Montag sei unausweichlich.

Warnstreik in Ämtern, Kliniken und Schulen

Von dem Tarifstreit sind in Rheinland-Pfalz rund 120.000 Angestellte und Beamte betroffen. Am kommenden Montag werden laut DGB Beschäftigte verschiedener Landesämter in den Ausstand treten. Auch Bedienstete der Uni Mainz, etwa in der Mensa, Angestellte der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach und der Zentralen Bußgeldstelle sind zum Warnstreik aufgerufen - ebenso angestellte Lehrerinnen und Lehrer. Teilweise könnte daher auch Unterricht ausfallen, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Insbesondere die Lehrkräfte an rheinland-pfälzischen Schulen würden ein "deutliches Signal" erwarten, sagte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. "Nur durch bessere Bezahlung wird es gelingen, die dringend benötigten Fachkräfte nicht nur an den Schulen zu gewinnen."

Kundgebung in Mainz am Warnstreiktag

In Mainz ist am Warnstreiktag eine zentrale Kundgebung geplant, die Gewerkschaften rechnen mit mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten. Am 7. Dezember werden die Tarifverhandlungen in Potsdam fortgesetzt.