Die Warnstreiks der IG Metall sind auch am Mittwoch weitergegangen. In Wörth demonstrierten am Vormittag rund 2.500 Beschäftigte des Daimlerwerks für mehr Lohn. Der Betrieb ist mit rund 10.000 Beschäftigten nach der BASF der zweitgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.