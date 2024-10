Warnstreiks der Metaller seit Mitternacht in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Um Mitternacht ist im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie die Friedenspflicht ausgelaufen - ab jetzt wird gestreikt, auch in Rheinland-Pfalz.

Die IG Metall hat in Rheinland-Pfalz die Beschäftigten in insgesamt 13 Metall- und Elektrounternehmen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Den Anfang sollte um Mitternacht der Hersteller von Verpackungsstahl thyssenkrupp Rasselstein in Andernach machen.

Im Raum Bad Kreuznach werden unter anderem die KHS GmbH & Schneider-Kreuznach Group und die Pall Filtersystems GmbH bestreikt. Im Opel-Werk Kaiserslautern starten die Warnstreiks jeweils zu Schichtbeginn um 5:00, 13:00 und 21:00 Uhr. Beim Autozulieferer Hörmann Automotive in Gustavsburg wollen sich die Beschäftigten um 1:00 Uhr versammeln. Ebenfalls gestreikt wird im Adient Werk Rockenhausen und bei Novelis in Koblenz.

IG Metall fordert 7 Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert für die bundesweit fast vier Millionen Beschäftigten der Branche 7 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro. Die Arbeitgeber haben ein erstes Angebot vorgelegt, das bei einer mehr als doppelt so langen Laufzeit von 27 Monaten in zwei Stufen auf eine Steigerung um 3,6 Prozent kommt.

Die nächste, dann dritte, Tarifrunde im Tarifbezirk Mitte, zu dem neben Rheinland-Pfalz auch Hessen und das Saarland zählen, findet am Donnerstag, 31. Oktober in Mainz statt.