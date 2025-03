Wieder Warnstreiks - auch US-Streitkräfte dabei

Auch heute wird in Rheinland-Pfalz wieder gestreikt. Laut der Gewerkschaft ver.di sind alle Bereiche des öffentlichen Dienstes betroffen, von der Müllabfuhr bis zu Schwimmbädern.

Am Freitag beginnt die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Deshalb ruft die Gewerkschaft ver.di auch heute wieder zum Warnstreik auf. Die Westpfalz ist besonders betroffen. Nach den Streiks der vergangenen Tage sei heute die komplette Westpfalz an der Reihe, bestätigte ver.di-Tarifkoordinatorin Sabine Schunck am Morgen. "Kämpferisch, wie immer" sei die Stimmung.

Auch unter den Krankenhausmitarbeitern sei die Motivation hoch gewesen, so Schunck. Jeden Vierten habe man jedoch zurückschicken müssen, um den Notdienst gewährleisten zu können.

Kitas, ÖPNV und Müllabfuhr betroffen

Wegen des Streiks sind am Mittwoch weiterhin zahlreiche Kitas wieder geschlossen. In Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern gibt es Notgruppen für die Kinder von berufstätigen Eltern, die keine alternative Unterbringung organisieren konnten.

In Mainz werden einige Buslinien sogar bis Freitagfrüh nicht bedient, weil die Wiesbadener ESWE Verkehr noch länger bestreikt wird. Das gilt für die Linien 6, 9, 33, 74. Auch in Kaiserslautern und Pirmasens werden am Mittwoch ebenfalls keine Busse fahren. Das betrifft den gesamten BUsverkehr in der Innenstadt sowie das Ruftaxi. Die Regionalbusse aus dem Umland der Städte werden dagegen fahren. Bereits gestern hat der Warnstreik erheblich den ÖPNV in Mainz, Bad Kreuznach sowie den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach beeinflusst. Ein Notbetrieb sei planmäßig angelaufen, teilte die Mainzer Mobilität mit.

Einschränkungen und Ausfälle bei der Müllabfuhr stehen auch heute an der Tagesordnung, davon sind zum Beispiel Pirmasens und Zweibrücken betroffen.

Streikkundgebung in Kaiserslautern

In Rheinland-Pfalz gibt es eine gemeinsame Streikkundgebung. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und die Beschäftigten der Stationierungsstreitkräfte treffen sich am Vormittag in Kaiserslautern. Ver.di kritisiert, dass es seit dem Amtseintritt von Donald Trump zu zahlreichen Einschränkungen gekommen sei. Zum Beispiel wurden sämtliche Home Office-Regelungen abgschafft. Außerdem sorgen Gerüchte um einen Truppenabzug für Unsicherheit. Treffpunkt der Demonstrierenden ist der Stiftsplatz in Kaiserslautern.

Am Donnerstag Demonstration in Andernach

Für den 13. März sind alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus dem nördlichen Teil des Bezirks Mittelrhein zum Warnstreik aufgerufen. Die Streikenden wollen sich am Bollwerk in Andernach versammeln. Von dort soll der Demonstrationszug zum Markt mit einer Streikkundgebung starten.

GEW: "Arbeitgeber ducken sich weg"

Kathrin Gröning, Landesvorsitzende der GEW in Rheinland-Pfalz, betont, die Beschäftigten erwarteten einen Abschluss, der ihr berufliches Engagement würdige und die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen anerkenne.

Sie kritisiert die kommunalen Arbeitgeber - diese würden sich wegducken, wenn es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Bezahlung ginge. Für den Fall, dass die dritte Verhandlungsrunde vom 14. bis 16. März kein Ergebnis bringt, kündigt die GEW weitere Streikmaßnahmen an.

Warnstreiks in der Pfalz Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in der Vorder- und Südpfalz zum Warnstreik aufgerufen. Mit den Verwaltungen wurden Notbetreuungen und in den Krankenhäusern Notfallpläne erarbeitet. Deutliche Einschränkungen gab es vor allem in den Städten Ludwigshafen, Speyer und Neustadt. Die Stadt Speyer hatte eine Liste der Kitas veröffentlicht, die wegen des ver.di und GEW-Streikaufrufs nur im Notbetrieb waren. Auch das Bürgerbüro war im Notbetrieb. In Frankenthal blieb laut Stadtverwaltung die Hälfte der Kitas geschlossen oder im Notbetrieb. Landau ist nach Angaben der Stadt kaum betroffen gewesen. Für Mittwoch hat ver.di alle Beschäftigten in der Nord- und Westpfalz zum Warnstreik aufgerufen.

Gewerkschaften fordern mehr Lohn und Entlastung

Seit dem 24. Januar 2025 verhandeln die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) über eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten.

Die Gewerkschaften fordern eine Entgeltsteigerung von 8 Prozent, mindestens 350 Euro, eine Laufzeit von 12 Monaten sowie Entlastung und zusätzliche freie Tage. Die Verhandlungen für die deutschlandweit mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen werden ab Freitag in Potsdam fortgesetzt.

Warnstreiks in der Region Koblenz In Koblenz haben sich am Dienstagmittag rund 350 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an einer zentralen Kundgebung beteiligt. Sie kamen aus Koblenz, Emmelshausen, Worms oder Bad Kreuznach. Bei dem Warnstreik in Koblenz waren unter anderem Beschäftigte von Kitas dabei, aber auch von der Agentur für Arbeit und der Autobahn GmbH. Mitarbeitende aus zwei Kitas in Neuendorf und Güls haben sich nach Angaben der Stadt Koblenz an einer Demonstration für Kita-Beschäftigte in Kirchheimbolanden in der Westpfalz beteiligt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem acht Prozent mehr Lohn. Am Donnerstag geht es mit den Warnstreiks weiter - zum Beispiel mit einer Kundgebung in Andernach.

Warnstreiks laufen seit Montag

Nach den Warnstreiks am Montag an den Flughäfen blieben am Dienstag auch viele Kitas geschlossen. Eltern mussten sich privat organisieren. Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte zu Warnstreiks aufgerufen. Auch im ÖPNV und bei der Müllabfuhr wurde gestreikt. Der Streik sollte den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarif-Verhandlungsrunde erhöhen.

Warnstreiks in der Region Trier Nach Angaben der Stadtwerke Trier - SWT - kam es am Dienstag zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen im Busverkehr. Demnach sind vor allem Busfahrer dem Aufruf gefolgt. Deshalb sind bis auf wenige Ausnahmen nur die Busse, die von Auftragsunternehmen betrieben werden. Welche Busse fahren und wie die aktuelle Lage ist, kann man auf der Internetseite der Stadtwerke Trier sehen. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier – kurz A.R.T. - ist von den Streiks ebenfalls betroffen. Nach Angaben von Streikenden sind weniger Müllwagen im Einsatz gewesen als sonst. Der A.R.T. teilte mit, dass alle Fahrzeuge, die Restabfall, Biomüll, Altpapier und Sperrabfall und Elektrogeräte abholten, im Einsatz seien. Allerdings könnten - außer in Teilen der Stadt Saarburg - Gelbe Säcke nicht mitgenommen werden. Die Gelben Säcke werden laut A.R.T bei der nächsten regulären Tour eingesammelt. Alternativ könnte man sie auch zu den Entsorgungsstandorten selbst hinbringen. Darüber hinaus wurde von der A.R.T. am Dienstag kein Gartenabfall eingesammelt. Betroffene werden gebeten, sich einen neuen Termin zu buchen. In Trier hat es von ver.di am Dienstagvormittag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Kundgebung mit Demonstrationszug gegeben. Auftakt war am Viehmarkt. Danach ging es durch die Innenstadt. Zunächst in der Fußgängerzone, dann aber auch über die Konstantinstraße, Mustorstraße, Ostallee und Theodor-Heuss-Allee - mit einer Abschlusskundgebung an der Porta Nigra. Angemeldet waren laut Polizei Trier bis zu 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Im Mainzer Stadtgebiet und im Kreis Mainz-Bingen wurde am Dienstag auch kein Müll abgeholt, ebenso wie in Kaiserslautern. Das betraf unter anderem Sperrmüll, Biomüll, Restmüll und Altpapier. Wie die Stadt mitgeteilt hat, werden der Restmüll und das Altpapier dann in den kommenden Tagen abgeholt. Bürgerinnen und Bürger dürfen deshalb auch beim nächsten Abholtermin zusätzlichen Biomüll in Kartons zur Biotonne dazu stellen. Wer geplant hatte, etwas auf den Wertstoffhöfen in der Daennerstraße oder in Erfenbach abzugeben, sollte das besser verschieben. Auch hier kann es durch den Streik zu Einschränkungen kommen.

Mehrere Kundgebungen

Rund 2.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst aus dem südlichen Teil des Bezirks Mittelrhein versammelten sich am Dienstag in Mainz zu einer Protestkundgebung. Zuvor waren sie mit Trillerpfeifen, Fahnen und Trommeln durch die Stadt gezogen. Ver.di-Chef Frank Werneke forderte in Mainz ein konkretes Angebot der Arbeitgeber. Bislang gebe es nur Andeutungen für eine Nullrunde oder eine geringe Lohnsteigerung bei einer langen Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten. Ver.di werde daher weiter Druck machen, so Werneke.

Weitere Kita-Beschäftigte im Land haben sich am Dienstagmorgen in der Stadthalle in Kirchheimbolanden versammelt. Etwa 1.250 Menschen nahmen Gewerkschaftsangaben zufolge teil. Diese kommen aus dem Sozial- und Erziehungsdienst bei den rheinland-pfälzischen Kommunen und der Evangelischen Kirche der Pfalz. Später startete ein Demonstrationszug durch die Stadt.

Den Teilnehmenden geht es nach eigener Aussage in den aktuellen Tarifverhandlungen nicht nur um eine bessere Bezahlung, sondern auch um Entlastungen bei ihrer Arbeit. Auch in Trier versammelten sich am Dienstag laut ver.di rund 400 Erzieherinnen und Erzieher bei feuchtem und kühlem Wetter.