Warnstreiks legen Busse und Bahnen lahm

Trotz des bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor ist ein größeres Verkehrschaos auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ausgeblieben. Offenbar hatten sich viele Menschen im Vorfeld darauf eingestellt, dass am Montag keine Fernzüge und in vielen Regionen auch keine Busse fahren. Die Gewerkschaften ver.di und EVG hatten zu dem Verkehrswarnstreik aufgerufen, um in ihren jeweiligen Tarifkonflikten mehr Lohn zu erstreiten.