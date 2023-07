Im kommenden Schuljahr soll es in Koblenz und Wittlich an sieben Brennpunktschulen Familiengrundschulzentren geben. Markus Warnke von der Wübben Stiftung Bildung erklärte, dass mit dem Konzept die Angebote, die bereits in der Umgebung der Schulen bestehen, gebündelt werden sollen. In Zukunft solle weniger das Elternhaus über den schulischen Erfolg der Kinder entscheiden, als deren individuelles Potenzial.