Glutofen RLP: Wann haben wir die extreme Hitze überstanden?

Temperaturen bis an die 40 Grad. Für die einen ist es einfach Sommer, für die anderen zu viel des Guten. Grundsätzlich dürften die hohen Werte aber uns allen zu schaffen machen. Also, wann wird es in RLP kühler?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch vielerorts in Deutschland eine "starke Wärmebelastung".

"Teils kräftige Gewitter" erwartet

Dazu kämen "von Westen einzelne, teils kräftige Gewitter", die zum Teil mit Starkregen, Hagel und schweren Sturm- oder orkanartigen Böen auch heftiger ausfallen könnten.

SWR-Wetterexperte: "Es bleibt heiß"

SWR-Wetterexperte Sven Plöger sagt mit Blick auf die kommenden Tage: "Es bleibt trocken und heiß." Ab kommenden Montag müsse auch wieder mit Temperaturen höher als 35 Grad gerechnet werden. Der DWD geht am Donnerstag von einer zwischenzeitlichen Abkühlung auf Werte zwischen 20 und 26 Grad aus. In der Nacht zum Samstag könnte es über der Mitte und dem Süden Deutschlands teils zu kräftigen Gewittern mit Hagel und Sturmböen kommen.

Warnung vor gesundheitsschädlich hoher Ozonbelastung

Der EU-Klimawandeldienst Copernicus warnt mit Blick auf die Hitzewelle in großen Teilen Europas vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung. Dem Umweltbundesamt zufolge kann eine zu hohe Ozonkonzentration etwa zu Kopfschmerzen und Tränenreiz führen. Bei körperlicher Anstrengung kann das Ozon sogar tief in das Lungengewebe vordringen und Entzündungen hervorrufen.

Waldbrandgefahr in RLP aktuell im Raum Mainz am größten

Der Wetterdienst hat den Waldbrandgefahren-Index für Mainz am Dienstag auf die höchste Stufe 5 gesetzt. Dort besteht demnach eine "sehr hohe" Gefahr für Waldbrände. Für die übrigen Regionen in Rheinland-Pfalz gilt die Stufe 4, also eine "hohe" Gefahr.

Besonders von Waldbränden betroffen sind reine Nadelwälder. Ätherische Öle in den Nadeln sowie das Harz im Holz können wie Brandbeschleuniger wirken.

Dienstag der bislang heißeste Tag in RLP im Jahr 2022

Am Dienstag erreichte nach Angaben des ARD-Wetterkompetenzzentrums Emsdetten in Nordrhein-Westfalen mit 40 Grad einen neuen Höchstwert in Deutschland für das Jahr 2022. In Rheinland-Pfalz kletterte Koblenz auf den Spitzenrang mit 39,1 Grad.

Wetterdienst erweitert Hitzewarnsystem - Vorhersagen zu Hitzetrend für fünf Tage Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sein Hitzewarnsystem erweitert. Neben den amtlichen Hitzewarnungen für den aktuellen und den Folgetag veröffentlicht der Wetterdienst jetzt auch Vorhersagen der zu erwarteten Hitzebelastung in den nachfolgenden fünf Tagen. In diesen Hitzetrend-Karten werden Gebiete markiert, für die voraussichtlich eine Hitzewarnung ausgesprochen wird. Die Informationen sind hier weniger detailliert und können sich von Vorhersage zu Vorhersage ändern. Der Wetterdienst unterscheidet bei Hitzewarnungen zwei Warnstufen: Warnungen vor starker Wärmebelastung und Warnungen vor extremer Wärmebelastung. Grundlage ist die sogenannte gefühlte Temperatur, die das Wärmeempfinden der Menschen unter Berücksichtigung von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Sonnenstrahlung beschreibt. Liegt die gefühlte Temperatur über 38 Grad Celsius, wird eine Warnung vor extremer Wärmebelastung herausgegeben. Bei gefühlten Temperaturen zwischen 32 und 38 Grad Celsius warnt der DWD vor starker Wärmebelastung, sofern auch in der Nacht eine belastende Situation vorliegt und die starke Wärmebelastung mindestens zwei Tage andauert.

Hitzerekord in RLP bei 40,6 Grad - deutschlandweit bei 41,2 Grad

In Rheinland-Pfalz wurde seit 1951 einmal ein Wert von über 40 Grad gemessen: am 25. Juli 2019. Damals zeigte das Thermometer in Trier-Petrisberg 40,6 Grad. Ebenfalls an diesem Tag wurde der bislang geltende Hitzerekord für Deutschland erreicht: 41,2 Grad - gemessen in Duisburg. Die Zahl der Hitzetage hat sich in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Zeiträume von 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 verdoppelt. Regional lassen sich dabei Unterschiede feststellen. So gibt es zum Beispiel in der Vorderpfalz generell mehr solcher Hitzetage als in der Eifel.