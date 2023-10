Kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert: das Handy wurde gestohlen. Was nun? Die Polizei soll es schnell orten, hoffen viele. Doch so einfach geht das nicht.

Gabriele Seifert und ihr Mann Klaus Brixius aus Bad Kreuznach waren gerade dabei, Sachen aus ihrem Auto zu laden. Der Wagen stand unverschlossen vor der Garage. Sie passten nur einen kleinen Moment nicht auf, drehten dem Auto den Rücken zu und just in dem Moment wurde die Handtasche von Frau Seifert aus dem Auto geklaut, mitsamt Handy.

Obwohl Klaus Brixius direkt die Polizei rief, konnte die ihm erstmal nicht viel helfen. Die Diebin war längst verschwunden. Aber das sei ja kein Problem, dachte das Ehepaar. Die Polizei könne doch einfach das Handy orten. Klingt einfach, ja. Ist es rein technisch gesehen eigentlich auch. Doch rechtlich ist die Handyortung komplex.

Polizei darf nur in Ausnahmefällen Handys orten

Selbst bei Gefahr im Verzug sind die rechtlichen Hürden für eine Handyortung hoch. Aus dem rheinland-pfälzischen Justizministerium heißt es dazu: "Eine Handyortung ist derzeit nur unter den hohen Anforderungen der §§ 100 g und 100 i Strafprozessordnung zulässig, das heißt, es muss nach der gesetzlichen Regelung der Verdacht einer Straftat von erheblicher Bedeutung bestehen."

Hauptkommissar Rene Kurdys von der Polizei Mainz nennt Beispiele für solche Straftaten: Mord, Erpressung oder Entführung. Der Diebstahl eines Handys stellt also aus Sicht der Justiz erst einmal keine schwere Straftat dar. Laut Kurdys sei die Handyortung eigentlich eher für den präventiven Bereich gedacht, also zur Gefahrenabwehr. Zum Beispiel, wenn jemand vermisst werde und mit Suizid gedroht habe. "Das wäre der Klassiker für eine Handyortung, wenn die Gefahr für Leib oder Leben besteht."

Aber auch dann ist in Rheinland-Pfalz für die Handyortung eine Anordnung eines Gerichts oder einer Beamtin oder eines Beamten des höheren Dienstes nötig. Hintergrund ist der Datenschutz. Denn mit der Erhebung von Standortdaten, also der Handyortung, könnten laut Innenministerium Bewegungsprofile von Bürgerinnen und Bürgern erstellt werden. Hierdurch würden die Persönlichkeitsrechte der Person, die sich im Besitz des Handys befindet, in besonderem Maße berührt, da zum Beispiel Standorte nachverfolgt werden könnten und dies Aufschluss über die individuelle Lebensweise gebe.

Problematisch beim Handyklau sei zudem, dass die gestohlenen Geräte in vielen Fällen sehr schnell weiterveräußert werden, so das Justizministerium. In einigen Fällen geschehe dies auch an Menschen, die von dem vorherigen Diebstahl nichts wüssten. Zum Zeitpunkt der Ortung des Handys ist den Strafverfolgungsbehörden also nicht bekannt, ob sich das Handy noch im Besitz des Diebes befindet oder möglicherweise schon ein Weiterverkauf oder eine sonstige Weitergabe erfolgt ist. "Eine Handyortung im Falle eines Diebstahls bringt daher regelmäßig die Gefahr mit sich, dass auch Bewegungsprofile von unbeteiligten Dritten erhoben werden könnten."

Gefahr, dass Unschuldige überwacht werden

Der SWR-Rechtsexperte Christoph Kehlbach sagt, in Deutschland seien die Hürden für staatliche Überwachung auch wegen unserer Geschichte so hoch. Zu groß ist die Gefahr, dass beispielsweise ein gestohlenes Handy bereits den Besitzer gewechselt hat und Unschuldige überwacht werden.

"Die Person wird dann geortet, hat eigentlich überhaupt keinen Verdacht gesetzt, hat überhaupt nichts falsch gemacht und ist trotzdem quasi einer staatlichen Ermittlung und Handyortung ausgesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Menschen, wenn es sie selbst betrifft, erst mal grundsätzlich kritisch werden, wenn es darum ginge: Wie findest du es, wenn die Polizei deinen Aufenthaltsort über das Handy überwacht?"

So sieht es auch das Justizministerium und denkt daher nicht über eine Lockerung der derzeit geltenden Regeln nach. Wenn man die Handyortung bei einem Diebstahl zulassen würde, wäre dies angesichts des damit verbundenen Grundrechtseingriffs europarechtlich und verfassungsrechtlich problematisch, so das Fazit der Justizbehörde.

Handy weg - was kann ich tun?

Im Fall des Handydiebstahls in Bad Kreuznach waren der Polizei also die Hände gebunden. Doch was der Polizei verboten ist, ist dem Besitzer des Handys durchaus erlaubt: die Ortung des eigenen Geräts. Darauf weist die Polizei die Betroffenen auch immer hin. Viele Mobiltelefone ermöglichen dem Eigentümer bereits eine zielgenaue Ortung des Handys. Das geht über entsprechende Apps oder in den Einstellungen.

Ist die Ortung auf dem eigenen Handy aktiviert, benötigt man für die Suche nach dem verschwundenen Gerät nur ein anderes Handy oder einen PC.

Handy selbst orten - so geht's

Bei Apple läuft die Ortung über die iCloud mittels Apple-ID. Dazu muss beim iPhone in den Einstellungen "Mein iPhone suchen" eingeschaltet sein. Ist das Handy nun weg, kann es von jedem Browser aus geortet werden. Dazu muss man sich nur mit der auf dem iPhone verwendeten Apple-ID anmelden, dann zeigt der Dienst den letzten bekannten Standort des iPhones auf einer Karte an.

Bei Android funktioniert es ähnlich. Ist das Handy mit einem Google-Konto verknüpft und die Standortermittlung ist eingeschaltet, dann kann man sich auch hier nach der Anmeldung bei Google den letzten registrierten Standort des Handys auf einer Karte anzeigen lassen.