Waldbrandübung "Hubertus" im Rhein-Lahn-Kreis

Im Rhein-Lahn-Kreis haben Rettungskräfte am Samstag geübt, wie bei einem Waldbrand vorzugehen ist. Das fiktive Szenario der Übung mit dem Namen "Hubertus" lautete: Ein Traktor gerät am Waldrand aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer springt auf ein nahe gelegenes Waldstück über und breitet sich dort schnell aus.

Damit die Übung so echt wie möglich wirkt, kamen Rauchbomben zum Einsatz und auch verletzte Personen mussten im Wald versorgt werden. Mit der Übung wollen die Einsatzkräfte sich auf die Sommer- und Trockensaison vorbereiten und analysieren nun, wo es noch Verbesserungspotential gibt.