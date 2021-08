In diesem Sommer gab es in Rheinland-Pfalz wahrlich genug Regen - doch die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Die Waldbrandgefahr nimmt zu. Wie gut ist das Land gerüstet?

Griechenland, die Türkei, Italien - am Mittelmeer brennen viele Wälder wie Zunder. Feuerbrünste wie in diesen Katastrophenregionen sind in Rheinland-Pfalz derzeit kaum vorstellbar. Der Deutsche Wetterdienst gibt in seinem Waldbrandgefahrenindex für Rheinland-Pfalz die Waldbrandgefahr fast überall im Land mit "gering" oder allenfalls "mittel" an.

Auch Peter Schmitt vom Forstamt Saarburg zeigt sich trotz der aktuell sommerlichen Temperaturen gelassen: Die Waldbrandgefahr halte sich in Grenzen, da die Böden noch mit Wasser gesättigt seien. Ohnehin habe es in diesem Jahr noch keinen schlimmen Waldbrand im Bereich seines Forstamts gegeben - und das, obwohl die eigentliche Waldbrand-Zeit das Frühjahr sei. Denn dann liege am Boden gut brennbares vertrocknetes Laub vom Herbst, durch die noch lichten Baumkronen falle außerdem viel Sonnenlicht und erwärme den Boden - gute Bedingungen dafür, dass sich ein Feuer verbreiten könne.

Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Waldbrandgefahr in Deutschland steigt

Doch die Momentaufnahme aus diesem Jahr kann nicht über die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels hinwegtäuschen. "Nach den Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes nimmt die Waldbrandgefahr seit 1960 zu, was anhand der zunehmenden Anzahl der Tage mit den höchsten Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5 zu erkennen ist", sagt Astrid Kleber vom rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt. Die Anzahl dieser Tage habe sich gegenüber dem langjährigen Mittel 1961 - 1990 inzwischen fast verdoppelt. Aktuell liege das 30-jährige Mittel bei 26 Tagen.

Rekord an Tagen mit hoher Waldbrandgefahr

In den vergangenen Dürre-Jahren ist diese Zahl sogar noch bei weitem überschritten worden: Je 72 Tage mit hoher Waldbrand-Gefahrenstufe gab es in den Jahren 2018 und 2020 - nach Angaben von Kleber die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen.

Für das Landesuntersuchungsamt ist klar: Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz wird sich in den kommenden Jahrzehnten weiter erhöhen - wegen der steigenden Temperaturen und der geringeren Niederschlagsmengen während der Waldbrandsaison.

Meist weniger als 40 Waldbrände pro Jahr

Was allerdings die tatsächliche Anzahl der Waldbrände angeht, so zeigt sich nach den seit 1999 erhobenen Daten des Landesuntersuchungsamts kein eindeutiger Trend. In den meisten Jahren blieb die Gesamtzahl der Brände unter 40, im vergangen Jahre waren es nach Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft jedoch 68.

Damit tatsächlich ein Feuer entsteht, braucht es auch den auslösenden Funken. Dies kann ein Blitzschlag sein, oft ist allerdings nach Angaben von Kleber der Mensch schuld - sei es durch grobe Fahrlässigkeit oder auch Vorsatz. Das Forstamt Saarburg hat im Internet Verhaltenstipps zur Vermeidung von Waldbränden zusammengestellt. Dazu gehört der Hinweis auf das Rauchverbot im Wald und der Appell an alle Waldbesucher, ihren Müll wieder mitzunehmen. Denn im ungünstigsten Fall könne beispielsweise eine Glasscherbe im Sonnenlicht wie ein Brennglas wirken.

Geringeres Brandrisiko durch Mischwälder

Die Gefahr einer Brandkatastrophe wie in den südeuropäischen Mittelmeer-Regionen sehen Kleber und Schmitt allerdings nicht. Dort gebe es viele Kiefernwälder. Kiefern hätten aber ein deutlich höheres Brandrisiko als Laubbaum-Wälder. Nach Angaben von Kleber liegt der Laubbaum-Anteil in Rheinland-Pfalz inzwischen bei 60 Prozent, der Anteil von Mischwäldern bei mehr als 80 Prozent.

Neue Gerätschaften zur Brandbekämpfung

Was die Brandbekämpfung angeht, sieht Kleber das Land gut aufgestellt. So seien als Konsequenz aus den vergangenen Dürrejahren unter anderem Drohnen zur Einsatzunterstützung, geländegängige Tanklöschfahrzeuge und Außenlastbehälter für Polizeihubschrauber angeschafft worden.