Waldbrandgefahr steigt in Rheinland-Pfalz

Sommerwetter und langes Wochenende - schöne Aussichten. Die aber auch ihre Schattenseiten haben: In Rheinland-Pfalz steigt die Waldbrandgefahr derzeit an.

Die gute Nachricht: Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland deutlich weniger Waldbrände gegeben als im Jahr davor. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft hat sich die Zahl knapp halbiert auf etwa 560. Wegen des wechselhaften Wetters mit viel Regen brannte auch weniger Fläche ab. Die schlechte Nachricht: Angesichts von Hitze und Trockenheit steigt in den kommenden Tagen die Waldbrandgefahr deutlich an.

Zweithöchste Warnstufe in Teilen des Landes

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor allem für den Sonntag die Warnstufe in etlichen Regionen von Rheinland-Pfalz auf 4 heraufgesetzt - danach kommt nur noch Stufe 5. Betroffen sind unter anderem der Norden des Landes mit den Regionen um Montabaur, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Andernach. Auch i. Aber auch in Teilen der Pfalz und rund um Trier gilt Warnstufe 4, ebenso in Mainz, Worms und Bad Kreuznach. Einen Überblick über die Waldbrandgefahr im Land gibt der DWD in seinem Waldbrandgefahrenindex.

Waldbrand-Gefahrenindex des DWD

Außerdem besteht laut DWD flächendeckend in Rheinland-Pfalz eine hohe Gefahr, dass sich Grasflächen entzünden könnten. Wer in der Natur unterwegs ist, solle sich deshalb an die vorgegebenen Verhaltensregeln halten, sagt Landesforsten Rheinland-Pfalz. In Wäldern solle man nicht rauchen, grillen oder Lagerfeuer entzünden. Außerdem sollten Autos nicht auf trockenem Gras oder Laub abgestellt werden, so die Landesbehörde.

Bereits ein einziger Funken, etwa von einem glimmenden Zigarettenstummel, kann ausreichen, um einen ganzen Waldbrand auszulösen. Wer im Wald sieht, dass irgendwo Rauch aufsteigt, soll sofort die Feuerwehr informieren.