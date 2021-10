Waldbesitzer beraten über Baumsterben

Die Mitglieder des rheinland-pfälzischen Waldbesitzerverbandes treffen sich heute in Boppard zu ihrer Jahrestagung. Nach Angaben des Geschäftsführers Wolfgang Schuh diskutieren die rund 120 Teilnehmer unter anderem darüber, welche Folgen der Klimawandel für sie als Waldbesitzer hat. In den drei Hitze- und Dürrejahren zwischen 2018 und 2020 starben in Rheinland-Pfalz vor allem Fichten großflächig ab. Jetzt müssen die Flächen wieder aufgeforstet werden. Doch dafür fehle vielen Waldbesitzern das Geld, so der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes Rheinland-Pfalz. Nach Angaben von Wolfgang Schuh fordern die Waldbesitzer deshalb, dass ihr Beitrag zum Klimaschutz finanziell honoriert wird: Seit Jahresanfang müssen Unternehmen 25 Euro auf jede Tonne CO2 zahlen, die sie freisetzen. Von diesem CO2-Preis wollen auch die Waldbesitzer im Land profitieren.