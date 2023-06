Bereits im vierten Jahr sind am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, Menschen in ganz Deutschland zum "Waldbaden" gegangen. Über sechzig Anbieter für "Waldbaden" machen an diesem Tag auf das sensible Ökosystem Wald aufmerksam. Sie verzichten auf ihre Einnahmen und spenden die gesamten Erlöse für Neupflanzungen.

"Waldbaden"-Trainer Andreas Schwab und seine Gruppe entdeckten bei Anhausen im Westerwald gemeinsam die "Langsamkeit" und den Lebensraum Wald.