Bäumesterben in Rheinland-Pfalz geht unvermindert weiter

Der Anteil kranker Bäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern ist in diesem Jahr von 82 auf 84 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem Waldzustandsbericht 2020 hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

"Das Waldsterben hat inzwischen erschreckende Dimensionen erreicht", erklärte die scheidende Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne). Seit 2018 seien mehr als elf Millionen Bäume abgestorben. Der Bericht ist das Ergebnis der Untersuchung einer Stichprobe von 3.768 Bäumen in ganz Rheinland-Pfalz. Bei der fachlichen Sichtung war nur jeder sechste Baum (16 Prozent) ohne erkennbare Schäden. "Unser Wald ist sichtbares Opfer der Klimakrise", erklärte Höfken. "Deswegen müssen wir alles daransetzen, die waldschädigenden Emissionen der fossilen Energien zu vermeiden und stattdessen die Erneuerbaren Energien weiter auszubauen.", forderte Höfken. Auch die Buche, die Eiche und die Kiefer seien immer häufiger in ihrer Vitalität eingeschränkt, sodass die Schädlinge ein leichtes Spiel hätten und zum Teil durch vermehrten und kombinierten Befall die Bäume zum Absterben bringen würden Höfken: Lichtblick bei der Eiche Bei der Buche ist der Anteil der deutlichen Schäden um 25 Prozentpunkte gestiegen, bei der Kiefer um 14 Prozentpunkte. Einen verhaltenen "Lichtblick“ gebe es bei der Eiche: Hier sei der Anteil deutlich geschädigter Bäume gegenüber dem Vorjahr um elf Prozentpunkte gesunken, sagte Höfken. Um auf Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Waldsterben aufmerksam zu machen, hat die Behörde Landesforsten kürzlich die Initiative "MeinWaldKlima" gestartet. Sie will Menschen für den Schutz des Klimas und damit für den Schutz der Wälder gewinnen.

Sendung am Mi , 2.12.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP