Zustand der Wälder in RLP schlecht

Den Wäldern in Rheinland-Pfalz geht es verglichen mit dem Bundesdurchschnitt besonders schlecht - und das, obwohl 2021 eigentlich gutes Wetter für Wälder war: nicht zu heiß und viel Regen. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht des Bundes-Landwirtschaftsministeriums für das vergangene Jahr hervor. Demnach sind in Rheinland-Pfalz 40 Prozent der Bäume deutlich geschädigt. Bundesweit sind es 35 Prozent. Am stärksten geschädigt sind Fichten.