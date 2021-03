per Mail teilen

Das Leib- und Magenthema der AfD heißt Asyl. Es führte sie 2016 in den Landtag und ist auch diesmal allgegenwärtig. Zudem will die Partei sechs zusätzliche Rheinbrücken, mehr Landesinvestitionen in Krankenhäuser und - die Wiedereinführung des Fachs Heimatkunde.