Bildung und Gesundheit sind einer Umfrage zufolge für die Rheinland-Pfälzer die wichtigsten Themen bei der Landtagswahl. Das ergab eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse

96 Prozent der Befragten nannten die Bildungspolitik als sehr wichtig oder wichtig, 92 Prozent die Gesundheitspolitik. Das teilte die Techniker Kasse (TK) mit.

Mehr Investitionen in Kliniken und Landarztpraxen

Im Zusammenhang mit der Gesundheitspolitik halten laut Forsa-Umfrage mehr als 90 Prozent es für dringend erforderlich, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten und mehr in die Kliniken des Landes zu investieren. Nur sechs Prozent der Befragten ist es wichtiger, dass ein Krankenhaus in der Nähe ihres Wohnortes ist, als dass es mehr Erfahrung in bestimmten Bereichen vorweist. 93 Prozent fahren für eine Operation lieber in ein weiter entferntes spezialisiertes Krankenhaus.

Qualifizierte Behandlung ist Rheinland-Pfälzern wichtiger als Wohnortnähe der Klinik Imago imago images / Jochen Eckel (Symbolbild)

Eine bessere regionale Verteilung von Arztpraxen, insbesondere auf dem Land, sei für 95 Prozent der Umfrageteilnehmer von großer Wichtigkeit gewesen, teilte die TK mit. Drei Viertel wünschten sich, dass mehr ambulante Behandlungen möglich seien.

Wirtschaft und Staatsverschuldung weniger wichtig

Weniger wichtig als Bildung und Gesundheit waren den Befragten der Forsa-Umfrage die Energiepolitik (87 Prozent), Innere Sicherheit (82 Prozent) und die Familienpolitik, gleichauf mit der Sicherung des Wirtschaftswachstums (79 Prozent). Die Staatsverschuldung ordneten in der Corona-Pandemie zwei Drittel (67 Prozent) als wichtig oder sehr wichtig ein.