Wahlbusse sind im Einsatz

In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und in der Verbandsgemeinde Altenahr sind sogenannte Wahlbusse unterwegs. Sie werden dort eingesetzt, weil durch die Flut nicht genug Wahllokale übrig geblieben sind, um die Bundestagswahl am 26. September ordnungsgemäß durchzuführen. Wer will, kann dort entweder die Briefwahlunterlagen beantragen oder direkt vor Ort seine Stimme abgeben.