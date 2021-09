Wahlbriefe noch Mittwoch abschicken

Der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter rät Briefwählern, den Wahlbrief zur Bundestagswahl nicht später als am Mittwoch (22.9.) abzuschicken - damit die Unterlagen rechtzeitig ankommen. Bis Sonntag 18 Uhr muss der Wahlbrief beim Wahlbüro eingetroffen sein. Die Deutsche Post selbst nennt als Stichtag Morgen - den Donnerstag. Wahlbriefe, die vor der morgigen Briefkastenleerung eingeworfen werden, würden rechtzeitig zugestellt. Auch im von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Ahrtal. Wer sich nicht auf die Post verlassen will, kann die Unterlagen bis Sonntag 18 Uhr persönlich beim Wahlamt abgeben. Der Landeswahlleiter rechnet damit, dass sich der Anteil der Briefwähler in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl fast verdoppeln könnte - auf 60 Prozent. Insgesamt gibt es rund drei Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz.