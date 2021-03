Starke Tendenz zur Briefwahl in Rheinland-Pfalz

Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich eine große Zahl an Briefwählern ab. Allein in der Landeshauptstadt Mainz haben aktuell mehr als 46 Prozent der Wähler einen Antrag auf Briefwahl gestellt.