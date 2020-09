Die Landessynode der Evangelische Kirche der Pfalz entscheidet heute in Speyer über die Nachfolge von Kirchenpräsident Christian Schad. Zum ersten Mal könnte auch eine Frau Kirchenpräsidentin werden.

Kirchenpräsident Christian Schad geht Ende Februar 2021 in den Ruhestand. Zur Wahl stellen sich die Oberkirchenrätinnen Marianne Wagner und Dorothee Wüst sowie Diakoniepfarrer Albrecht Bähr. Damit handelt es sich bei der Wahl in Speyer am Samstag um ein fast schon historisches Ereignis: Zum ersten Mal besteht die Chance, dass die Landessynode eine Frau an die Spitze der pfälzischen Landeskirche wählt.

Die Amtszeit des neuen Kirchenpräsidenten oder der neuen Kirchenpräsidentin beträgt sieben Jahre.

Drei Kandidaten treten an

Marianne Wagner (58) aus Neustadt an der Weinstraße ist seit 2016 als Oberkirchenrätin für das theologische Personal der Landeskirche zuständig und bisher Vizepräsidentin der Landessynode.

Dorothee Wüst (55) aus Kaiserslautern war dort mehrere Jahre Dekanin und ist seit 2019 als Bildungsdezernentin zuständig für Schul- und Bildungsfragen.

Albrecht Bähr (59) ist seit 2011 Landespfarrer für Diakonie und zudem seit 2002 Beauftragter der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz in Mainz. Er wohnt im saarpfälzischen Kirkel.

Auch Kirchengesetze auf der Agenda

Die Wahl in Speyer wird am Samstag live im Internet übertragen. Außerdem will sich Kirchenpräsident Schad beim Treffen der Synodalen in der Speyerer Stadthalle auch zur Corona-Pandemie äußern. Weiterhin stehen Beschlüsse über Kirchengesetze auf dem Programm.

Bei der Synodentagung treten zudem vier Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge des juristischen Oberkirchenrats Dieter Lutz an. Zur Wahl stehen die Juristinnen und Juristen Marco Hößlein (45) aus Bad Dürkheim, Peter Lässig (51) aus Remscheid, Wiebke Wietschel (52) aus Bremen und Bettina Wilhelm (53) aus Kaiserslautern.

Synode als kirchliche Volksvertretung

Die Sondersynode findet am 19. September statt, weil die geplante Frühjahrssynode wegen der Corona-Einschränkungen ausgefallen war.

Der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz gehören derzeit 70 Mitglieder an - 45 weltliche und 25 geistliche. Die Landessynode vertritt als Kirchenparlament die Interessen der Gemeindemitglieder. Sie trifft wesentliche Entscheidungen in den geistlichen, rechtlichen und finanziellen Bereichen der Landeskirche.

Die Evangelische Kirche der Pfalz ist eine von drei evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz. Sie hat rund 520.000 Mitglieder in mehr als 400 Gemeinden.