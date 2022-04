Mehr als 6.000 Rheinland-Pfälzer wahlberechtigt

Wer wird Frankreich in den kommenden Jahren als Präsident führen? Amtsinhaber Macron oder seine Herausforderin Le Pen? Die Antwort auf diese Frage ist auch für Europa und Deutschland von erheblicher Bedeutung.

So sieht das auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Dem SWR sagte sie, es sei eine Wahl, von der sehr viel abhänge, für Frankreich und für die gesamte EU.

Seit 8.00 Uhr können die etwa 48,7 Millionen eingeschriebenen Wähler bei der Stichwahl dem liberalen Amtsinhaber Emmanuel Macron oder seiner rechten Herausforderin Marine Le Pen ihre Stimmen geben. Beide hatten sich in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen für die finale Runde qualifiziert.

In RLP sind mehr als 6.000 Menschen wahlberechtigt

Wahlberechtigt sind auch 6.600 französische Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Sie können entweder im französischen Kulturinstitut in Mainz wählen oder jemandem in Frankreich eine Vollmacht dafür geben. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei den in Rheinland-Pfalz lebenden Bürgern war eher gering: Nach Angaben des französischen Generalkonsulats in Frankfurt gaben rund 20 Prozent ihre Stimme ab.

Viele Bürger und Kommunalpolitiker in den Grenzregionen in Rheinland-Pfalz blicken mit besonderer Spannung auf die Stichwahl in Frankreich. Allein in den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und die Stadt Trier gibt es 1.419 Wahlberechtigte.

Le Pen oder Macron?

Le Pen will im Gegensatz zum Pro-Europäer Macron deutlich weniger Zusammenarbeit mit Berlin. Die Europäische Union möchte sie grundlegend ändern und etwa nationalem Recht Vorrang vor EU-Recht geben. Ihre Wahl wäre für Europa daher ein folgenschwerer Schritt.

Umfragen sahen zuletzt Macron mit etwa 55 bis 56,5 Prozent vorne. Auch in der ersten Runde holte er mehr Stimmen als Le Pen. Als sicher gilt sein Sieg aber nicht. Unklar ist etwa, wie viele Menschen einen leeren Stimmzettel abgeben und wie viele der Wahl aus Enttäuschung oder Frustration ganz fernbleiben werden. Zudem gewann in der Vergangenheit auch immer mal der Kandidat die Stichwahl, der in der ersten Wahlrunde nur auf Platz zwei gelandet war.

Wahllokale länger geöffnet als etwa in Deutschland

Der französische Präsident wird auf fünf Jahre gewählt. Er beeinflusst die Politik des Landes maßgeblich und spielt oft eine wichtigere Rolle als der von ihm ernannte Premierminister und Regierungschef.

Die Wahllokale sind in Frankreich bis 19.00 Uhr und mancherorts bis 20.00 Uhr geöffnet. Wegen der Zeitverschiebung wurde in einigen französischen Überseegebieten, etwa in der Karibik, bereits am Samstag abgestimmt.