Die Auswirkungen der Bundestagswahl beschäftigen uns auch heute. In Trier klagt eine Muslima, die mit Niqab Auto fahren möchte. Nach 14-stündiger Sperrung ist die A61 wieder frei.

9:00 Uhr 🐗 Saumäßiger Wildunfall bei Limburgerhof Ein Wildschwein - sieben Fahrzeuge! Dieser Wildunfall hatte es wirklich in sich. Passiert ist das Ganze am Abend auf der B9 bei Limburgerhof in Richtung Speyer. Das Wildschwein rannte auf die Fahrbahn und wurde zuerst von einem Auto gestreift. Dann lief es frontal vor ein anderes Auto und wurde überfahren. Fünf weitere Autofahrer überfuhren den mitten auf der Fahrbahn liegenden Kadaver. Die Bilanz: Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden, den die Polizei auf rund 20.000 Euro schätzt.

8:45 Uhr Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg Drei Jahre schon dauert der schreckliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Anlässlich dieses traurigen Jahrestags gab es gestern in Rheinland-Pfalz einige Demonstrationen. In Mainz versammelten sich am Abend nach Angaben der Polizei etwa 400 Menschen. In Trier kamen am Abend etwa 200 Menschen zusammen, um für das Ende des Krieges zu demonstrieren. Sendung am Di. , 25.2.2025 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:35 Uhr Euer Foto: Morgenröte über Rodalben SWR Anja Möller Was ist eigentlich schöner: der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang? Anja Möller aus Rodalben hat uns dieses Bild geschickt. Ich würde sagen: 1:0 für die Morgenröte! Vielen Dank für diese Aufnahme!

8:25 Uhr Das geschah am 25. Februar noch... 2007: Die ARD-Koproduktion "Das Leben der Anderen" wird mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Das DDR-Drama ist der erste Film des Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck. Es erzählt die Geschichte des Stasi-Hauptmanns Gerd Wiesler, der durch das Bespitzeln eines Künstler-Paares in innere Konflikte gerät. 2002: Bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Frankfurt am Main erbeuten drei Männer die Rekordsumme von mehr als 8,6 Millionen Euro - die größte Bargeldsumme in der deutschen Kriminalgeschichte. Die Täter aber waren schnell ermittelt, vor allem, weil alle Beteiligten bei der Polizei wegen zahlreicher Vergehen bekannt waren. 1975: Das Bundesverfassungsgericht erklärt die ein Jahr zuvor verabschiedete "Fristenregelung" für Abtreibungen als verfassungswidrig. Diese hatte Schwangerschaftsabbrüche unter Straffreiheit gestellt, solang sie in den ersten drei Monaten durchgeführt werden und an ärztliche Beratungstermine gebunden sind. Die Entscheidung des Gerichts wird damit begründet, dass die Regelung gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Das heute in Deutschland geltende Abtreibungsstrafrecht wurde 1995 beschlossen.

8:00 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Konstanz könnte heute ein Urteil im Prozess um den Tod eines Siebenjährigen im Schwimmunterricht fallen. Angeklagt sind zwei Lehrerinnen. Sie stehen wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung vor dem Amtsgericht. Der Siebenjährige war am 18. September 2023 im Schwimmunterricht in Konstanz ertrunken. In Genf tagt der WHO-Notfallausschuss Mpox. Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen der Häufung von Mpox-Fällen in der Demokratischen Republik Kongo und angrenzenden Staaten im August 2024 eine "Gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC) ausgerufen. Das ist die höchste Alarmstufe, mit der die WHO auf potenzielle Gefahren aufmerksam macht. Die Erklärung einer Notlage erfolgt immer auf Empfehlung eines Notfallausschusses unabhängiger Experten. Die WHO Europa stellt außerdem heute in Kopenhagen ihren europäischen Gesundheitsbericht 2024 vor. In Wolfsburg wird die Austellung "Iryna Vorona. Im Angesicht des Krieges" vorgestellt. Zu sehen sind darin Werke der ukrainischen Künstlerin Iryna Vorona. Sie schafft Porträts in Kohle auf Papier, die besonders Kinder, Frauen und alte Menschen in den Blick nehmen. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen und Begegnungen thematisiert die Künstlerin auch erzwungene Migration und die Anpassung an neue Umgebungen.

7:25 Uhr Welche Motivwagen werden an Rosenmontag durch Mainz rollen? Helau! Die Straßenfastnacht naht! Heute gibt es in Mainz einen Vorgeschmack: Die Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug werden vorgestellt. Dieses Jahr ist es besonders spannend, weil erstmals Stefan Hisge, der Nachfolger des langjährigen Wagenbauers Dieter Wenger am Werk war. Was er sich wohl ausgedacht hat? Einige Themen drängen sich ja quasi wie von selbst auf: Bundestagswahlkampf, Trump, Ampel-Streit. Sicher ist schon, dass dieses Mal zehn Motivwagen durch Mainz rollen werden - und damit einer mehr als im vergangenen Jahr. Wenn ihr also wissen wollt, wie die Wagen aussehen: Unsere Online-Kollegen aus dem Studio Mainz sind dabei, wenn die Wagen um 10:11 Uhr vorgestellt werden - später wird es auf auf den SWR Aktuell-Seiten hübsche Fotos geben.

7:00 Uhr 🚘 So läuft's auf den Straßen Eine 14-stündige Autobahnsperrung wie auf der A61 möge euch heute erspart bleiben. Bisher ist in dieser Richtung auch nichts bekannt. Aber ein Blick auf unsere tägliche Verkehrsübersicht kann euch Autofahrerinnen und Autrofahrern nicht schaden: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:06 Uhr 🌂 So wird das Wetter in RLP: nass und kühler Auch wenn es heute Morgen erstmal trocken bleibt und nach einem harmlosen Sonne-Wolken-Mix aussieht: Traut dem Frieden nicht und packt euren Regenschirm ein, denn heute wird es richtig nass! Mittags zieht Regen aus Richtung Frankreich auf. Nachmittags wird er kräftiger. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, stellen am Morgen in Mainz die rheinland-pfälzische Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2024 vor. Neben der rückläufigen Zahl der Schwerverletzten ist die Zahl der Verkehrstoten auf einen historischen Tiefstand gesunken. Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz erneut zu einem Warnstreik auf. Diese haben auch Auswirkungen auf das Klinikum Idar-Oberstein. Mit dem Klinikum sei eine Notdienst-Vereinbarung getroffen worden, um die Versorgung der Patienten und Patientinnen trotz des Streiks sicherzustellen, hieß es von der Leitung. Um 10:11 Uhr ist es soweit: Dann werden in Mainz-Mombach die mit Spannung erwarteten MCV-Motivwagen für den Rosenmontagszug präsentiert. Zum ersten Mal in dieser Kampagne lässt sich der MCV in die närrischen Karten schauen und zeigt, mit welchen Themen die Wagen den Rosenmontagszug in diesem Jahr bereichern, wer humorvoll aufgespießt, närrisch auf die Schippe genommen wird oder überlebensgroß als Politiker sein Fett abbekommt.